Vợ chồng cựu chủ tịch đậu phộng Tân Tân lĩnh án

TP HCMÔng Trần Quốc Tân, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tân Tân, cùng vợ bị phạt tù vì không chấp hành bản án dân sự và trốn thuế.

Ngày 13/4, ông Tân, 67 tuổi, bị TAND Khu vực 16 - TP HCM tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù về tội Không chấp hành án, 2 năm 6 tháng về tội Trốn thuế; tổng hợp hình phạt là 3 năm 9 tháng tù.

Bà Châu Ngọc Phụng, 55 tuổi cùng Trần Quốc Tuấn, 58 tuổi (vợ và em của ông Tân) bị tuyên 9 tháng tù vì tội Không chấp hành bản án.

Tân Tân là doanh nghiệp chế biến đậu phộng nổi tiếng từ nhiều thập niên trước. Thời hoàng kim, công ty có hơn 140 nhà phân phối, hơn 40.000 điểm bán lẻ tại hầu hết siêu thị, trung tâm thương mại, chiếm khoảng 80% thị phần trong nước; đồng thời xuất khẩu sang Mỹ, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Thụy Điển, Đài Loan, Hong Kong...

Ông Trần Quốc Tân (áo xanh, giữa) cùng em trai và vợ trong phiên tòa trước đó. Ảnh:Quốc Thắng

Theo cáo trạng, ngày 5/7/2011, ông Tân ký hợp đồng chuyển nhượng 3.666.666 cổ phần cá nhân cho bà Nguyễn Thị Thanh (62 tuổi, ngụ TP HCM) với giá 36,6 tỷ đồng (10.000 đồng/cổ phần). Sau đó, công ty cấp giấy chứng nhận sở hữu 45,83% cổ phần cho bà Thanh.

Nhiều lần tiếp theo, bà Thanh yêu cầu HĐQT triệu tập Đại hội cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT, đồng thời đề nghị cung cấp thông tin hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính... nhưng không được thực hiện. Tháng 11/2015, bà khởi kiện tại TAND tỉnh Bình Dương.

Ngày 27/9/2018, tòa tuyên buộc HĐQT Công ty Tân Tân (gồm vợ chồng ông Tân và ông Tuấn) phải triệu tập Đại hội cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT theo quy định. Đồng thời, công ty – do ông Tân làm đại diện pháp luật – phải cho bà Thanh tiếp cận, trích lục sổ sách, biên bản, nghị quyết HĐQT và báo cáo tài chính định kỳ.

Sau khi bản án có hiệu lực, ngày 14/6/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương ra quyết định thi hành án. Tuy nhiên, ông Tân, bà Phụng và ông Tuấn không chấp hành dù có điều kiện. Tháng 9/2020, cơ quan này ra quyết định cưỡng chế nhưng ba người vẫn không thực hiện. Bảy tháng sau, Cục Thi hành án kiến nghị khởi tố về hành vi không chấp hành án.

Với hành vi Trốn thuế, cáo trạng xác định từ tháng 7/2015 đến 11/2022, ông Tân cho thuê diện tích nhà xưởng, kho bãi thuộc sở hữu cá nhân tại khu phố Bình Đức, phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay là TP HCM), cũng là trụ sở Công ty Tân Tân, cho nhiều tổ chức, cá nhân sử dụng.

Trong thời gian này, ông bị cáo buộc chỉ lập phiếu thu tiền mặt, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không kê khai và không nộp thuế theo quy định.

Quốc Thắng