Vợ chồng Củng Lợi tình tứ trong đêm mùa đông

Jean-Michel Jarre khâm phục vợ, từng nhiều lần tán thưởng cô. Trên Sina, ông nhận xét: "Cô ấy là người đầu tiên đưa điện ảnh Trung Quốc ra thế giới", "Cô ấy toát lên những giá trị vĩnh cửu của phụ nữ". Ông cho rằng thông qua xây dựng các nhân vật phụ nữ trong xã hội truyền thống Trung Quốc, Củng Lợi làm nổi bật những nét tính cách của phụ nữ hiện đại. Ông thích nhất phim Trở về mà Củng Lợi đóng, xem phim đó không dưới 10 lần.