Vợ chồng Củng Lợi tình tứ trong đêm mùa đông

Nhạc sĩ Pháp Jean-Michel Jarre, 77 tuổi, đăng trên trang cá nhân loạt hình đời thường bên vợ tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Củng Lợi, 60 tuổi, dẫn chồng qua các danh lam thắng cảnh.
Jean-Michel Jarre biểu diễn ở Trung Quốc lần đầu năm 1981, năm 2004, ông từng quay lại, diễn trong Tử Cấm Thành, cảm thấy "choáng ngợp" khi không gian âm nhạc hòa cùng di tích lịch sử. Trở lại Bắc Kinh mùa đông 2025, ông cho biết cảm xúc choáng ngợp hơn 20 năm trước ùa về.
Jean-Michel Jarre còn thấy kỳ diệu khi ở bên bạn đời.
Vợ chồng chơi đùa, ôm hôn trên phố mùa đông. Trên Weibo, các fan viết: "Trông họ như đôi tình nhân trẻ ríu rít, không nhận ra tuổi của họ", "Bộ hình thật đẹp, ấm áp", "Họ chụp hình mà ra được dáng vẻ của đôi lứa tuổi đôi mươi, tình yêu thật kỳ diệu".
Jean-Michel Jarre và Củng Lợi yêu nhau năm 2017, không tiết lộ thời điểm đăng ký kết hôn. Jean-Michel Jarre là một trong người tiên phong trong các thể loại nhạc điện tử, từng được tạp chí People (Mỹ) chọn là Nhân vật của năm 1977. Tên của ông được đặt cho một tiểu hành tinh.
Củng Lợi hiện định cư ở Paris, chụp hình và làm trợ lý cho chồng mỗi khi ông có chương trình biểu diễn. Trên tờ Paris Match, Jean-Michel Jarre từng nói hạnh phúc khi kết hôn với diễn viên gốc Hoa: "Tôi may mắn khi được chia sẻ cuộc đời với người phụ nữ này. Dù còn khoảng cách về ngôn ngữ và văn hóa, chúng tôi sống rất hòa hợp".
Jean-Michel Jarre khâm phục vợ, từng nhiều lần tán thưởng cô. Trên Sina, ông nhận xét: "Cô ấy là người đầu tiên đưa điện ảnh Trung Quốc ra thế giới", "Cô ấy toát lên những giá trị vĩnh cửu của phụ nữ". Ông cho rằng thông qua xây dựng các nhân vật phụ nữ trong xã hội truyền thống Trung Quốc, Củng Lợi làm nổi bật những nét tính cách của phụ nữ hiện đại. Ông thích nhất phim Trở về mà Củng Lợi đóng, xem phim đó không dưới 10 lần.
Củng Lợi sinh ở Trung Quốc, nổi tiếng khi đóng phim đầu tiên - Cao lương đỏ - của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Hai người còn hợp tác ở loạt tác phẩm gây tiếng vang như Cúc Đậu, Đèn lồng đỏ treo cao, Thu Cúc đi kiện, Phải sống, Hội Tam Hoàng Thượng Hải.
Như Anh
Ảnh: Weibo