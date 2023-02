Vợ chồng Công nương Kate mặc đồng điệu ở BAFTA

LondonCông nương Kate Middleton diện đầm bất đối xứng, sánh đôi Hoàng tử William dự lễ trao giải điện ảnh lớn nhất nước Anh BAFTA, tối 19/2.

Công nương Kate Middleton ở BAFTAs 2023 (video: Royal Family Channel) Vợ chồng Công nương Kate Middleton đến dự BAFTA 2023. Video: Royal Family Channel

Tại lễ trao giải điện ảnh lần thứ 76 ở Royal Festival Hall, Công nương xứ Wales gây ấn tượng trong bộ đầm trắng lệch vai của Alexander McQueen, kết hợp găng tay dài màu đen và khuyên tai Zara 27,9 USD. Bộ đầm từng được Kate Middleton diện tại BAFTA 2019, thay đổi chi tiết ở cầu vai. Hoàng tử William diện vest đen, cài nơ bướm.

Buổi lễ do nam diễn viên Richard E. Grant và ngôi sao truyền hình Alison Hammond chủ trì. Các diễn viên Julianne Moore, Sophie Turner, Jodie Turner-Smith, Regé-Jean Page và Catherine-Zeta-Jones giữ nhiệm vụ trao giải.

Công nương Kate phối thêm clutch đen đồng điệu găng tay, theo đuổi mốt hoa tai bản lớn. Ảnh: BAFTA

Sự kiện đánh dấu sự trở lại của vợ chồng hoàng tử Anh sau hai năm vắng mặt. Năm 2021, William không tới BAFTA vì ông nội - Hoàng thân Philip - qua đời.

BAFTA (The British Academy of Film and Television Arts) là giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Điện ảnh và Truyền hình Anh, được xem như "Oscar nước Anh". Phía Tây không có gì lạ - phim về Thế chiến thứ nhất của đạo diễn Edward Berger - dẫn đầu với 14 đề cử, trong đó có Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc và Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất...

Họa Mi (theo Vogue)