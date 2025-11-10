Vợ chồng con trai ly hôn, ông bà nuôi cháu được không?

Con dâu khóc với tôi, thú nhận đã ngoại tình, bảo thấy "mệt mỏi phải sống với chồng say xỉn suốt ngày". Rồi hai vợ chồng đề nghị ly hôn.

Con trai tôi không phải người xấu. Hồi mới cưới, nó hiền lành, chăm chỉ. Nhưng từ ngày đi làm xây dựng xa nhà, nó nghiện rượu lúc nào không hay, khi say thường lớn tiếng, đánh vợ con. Tôi khuyên can nhưng rồi đâu vào đấy.

Con dâu chán chường về chồng, gần đây công khai có người khác.

Điều tôi lo nhất không phải các con ly hôn mà cháu nội mới 5 tuổi sẽ sống thế nào. Con trai tôi thì rượu chè, không thể trực tiếp chăm được. Với con dâu, tôi sợ sẽ lập gia đình mới rồi để con thiếu thốn tình cảm.

Tôi chỉ mong điều đơn giản: Cháu tôi được lớn lên trong môi trường bình yên. Còn chuyện lỗi của ai, đúng sai thế nào, người lớn tự chịu. Tôi chỉ muốn giữ cháu lại bên mình để còn được biết thế nào là gia đình.

Tôi sống riêng, lương hưu ông bà mỗi tháng tổng cộng khoảng 15 triệu đồng. Tôi muốn hỏi, khi ly hôn, nếu con trai và con dâu đều không đủ điều kiện tốt, liệu ông bà nội hoặc ông bà ngoại có được nuôi cháu không?

Khi nào con được giao cho người khác nuôi? Trường hợp đó, việc thăm nuôi, chu cấp cụ thể sẽ được quy định ra sao? Tôi xin cảm ơn.

Độc giả Thu An

>>Luật sư Vũ Tiến Vinh tư vấn