Vợ chồng Chủ tịch OCB muốn mua hơn 25 triệu cổ phiếu

Trước thềm niêm yết trên HoSE, vợ chồng Chủ tịch OCB Trịnh Văn Tuấn và vợ đăng ký mua hơn 25 triệu cổ phiếu nhà băng này.

Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa có thông báo ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch ngân hàng đăng ký mua hơn 16,3 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu từ 2,95% dự kiến lên 4,43%. Vợ của ông là bà Cao Thị Quế Anh cũng đăng ký mua gần 9 triệu cổ phần, nâng tỷ lệ sở hữu từ 2,39% lên dự kiến 3,21%.

Nếu hai giao dịch này thành công, vợ chồng ông Tuấn sẽ sở hữu tổng cộng hơn 83,8 triệu cổ phiếu, tương đương 7,64% cổ phần ngân hàng. Hai giao dịch dự kiến được thực hiện từ 20/11-23/11 theo phương thức thoả thuận.

Cổ phiếu của OCB hiện được giao dịch trên sàn phi tập trung OTC với mức giá khoảng 17.000 đồng một cổ phiếu. Nếu giao dịch thoả thuận được thực hiện với mức giá này, ước tính vợ chồng ông Tuấn sẽ phải bỏ ra hơn 400 tỷ để mua vào số cổ phiếu trên.

Đầu tháng 10, HoSE thông báo OCB đã nộp hồ sơ niêm yết mới. Ngân hàng cũng đã tăng vốn điều lệ từ 8.767 tỷ đồng lên gần 10.960 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu chia cổ tức. Từ giữa năm nay, nhà băng này đã hoàn tất bán 15% cổ phần cho nhà đầu tư Nhật Bản là Ngân hàng Aozora.

Về kết quả kinh doanh, dư nợ cho vay và huy động tiền gửi của OCB tính đến hết tháng 9 đều tăng trưởng hơn 11% so với hồi đầu năm. Luỹ kế 9 tháng, ngân hàng lãi trước thuế hơn 2.500 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái do thu nhập từ hoạt động tín dụng và thu dịch vụ tăng trưởng tốt.

Hết 9 tháng, tỷ lệ nợ xấu của OCB tăng từ 1,84% hồi đầu năm lên 2,15%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ngân hàng duy trì ở mức 55%.

Quỳnh Trang