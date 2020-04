Vợ chồng chủ sới đánh người chơi bạc

Nghệ AnNguyễn Thị Hòa và chồng phát hiện con bạc gắn "mắt thần" vào bát xóc đĩa nên đánh, giữ người để yêu cầu tiền chuộc.

Ngày 24/4, Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) đã khởi tố bị can với Nguyễn Thị Hòa (32 tuổi) về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Cướp tài sản. Chồng Hòa là Lê Tuấn Anh bị khởi tố về tội Đánh bạc và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Liên quan vụ án, 13 người bị khởi tố về tội Đánh bạc...

Nguyễn Thị Hòa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo nhà chức trách, Hòa cùng một số người thân mở sới xóc đĩa. Khách muốn vào chơi phải trả phí.

Một ngày cuối tháng 3, Đinh Văn Tú và Nguyễn Văn Thái cùng một số người tới sới bạc. Tại đây, Tú lợi dụng sơ hở để đổi chiếc bát sành có gắn gắn chíp theo dõi, truyền tín hiệu về điện thoại. Do đó mỗi khi xóc đĩa, Tú sẽ biết được kết quả chẵn - lẻ để ra hiệu cho đồng bọn đặt cửa trước khi mở bát.

Thấy nhóm của Tú và Thái liên tiếp thắng bạc, người trong sới của Hòa nghi ngờ và tri hô đồng bọn giữ lại để kiểm tra. Chồng của Hòa đập chiếc bát xóc đĩa thì phát hiện con chíp.

Chiếc bát và điện thoại Thái đã gắn chíp để chơi trò cờ bạc. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong khi những người khác chạy thoát, Thái bị vợ chồng Hòa giữ lại lục túi lấy 27 triệu đồng tiền mặt, ép chuyển 14 triệu đồng trong thẻ ngân hàng qua tài khoản. Chồng Hòa gọi điện cho vợ Thái yêu cầu mang 120 triệu đồng đến chuộc, khi nhận xong đã thả người.

Cơ quan điều tra đang truy nã một số người liên quan vụ án.

Anh Thư