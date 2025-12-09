Vợ chồng chủ hiệu vàng lớn nhất Thanh Hóa bị khởi tố

Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Hữu Bình, giám đốc hiệu vàng Kim Chung, cùng vợ để điều tra hành vi trốn thuế.

Chiều 9/12, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố ông Bình, 61 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung và vợ là bà Lê Thị Thu Hương, 55 tuổi để điều tra hành vi Trốn thuế, theo điều 200 Bộ luật Hình sự.

Hàng chục cảnh sát xuất hiện tại hiệu vàng Kim Chung trên đường Lê Hoàn, chiều 9/12. Ảnh: Lê Hoàng

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án về các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý, lực lượng công an đã đồng loạt kiểm tra các địa điểm giao dịch của Công ty Kim Chung ở số 219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành cùng nhiều cơ sở kinh doanh vàng khác tại phường Hạc Thành và xã Nông Cống.

Tại công ty Kim Chung, công an thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng, cùng hàng loạt tài liệu liên quan hoạt động kinh doanh. Giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định số kim loại này là vàng thật, độ tinh khiết trung bình 99,89%.

Nhà chức trách cáo buộc từ năm 2020, ông Bình và bà Hương đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để giao dịch mua bán vàng, không kê khai thuế, bỏ ngoài sổ sách phần lớn doanh thu.

Tuyến đường Lê Hoàn khi công an thực hiện lệnh khởi tố bắt giam ông Bình và những người liên quan. Ảnh: Lê Hoàng

Công ty Kim Chung được xác định có doanh thu 5 năm (2020–2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp cho thuế khoảng 10 triệu đồng.

Tính riêng một tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng tại BIDV chỉ trong tháng 11 và 12/2024 đã thực hiện giao dịch 163 tỷ đồng, số thuế trốn tương ứng gần 500 triệu đồng. Nhiều thành viên trong gia đình ông Bình bị cáo buộc tham gia hỗ trợ hành vi trốn thuế, trong đó có Nguyễn Thu Nga, cháu ruột ông Bình.

Từ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án về tội Trốn thuế, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Bình, bà Hương và bà Nga.

Hiệu vàng Lan Hương chiều 9/12 cũng có rất đông công an xuất hiện song nhà chức trách chưa công bố lý do. Ảnh: Lê Hoàng

Kim Chung được coi là thương hiệu vàng lớn nhất tỉnh Thanh Hoá hàng chục năm qua. Thời điểm vàng tăng giá vài tháng trước, mỗi ngày có hàng trăm người dân xếp hàng chờ giao dịch mua bán tại đây.

Lê Hoàng