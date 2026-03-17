Vợ chồng chọn nơi sống tiện công việc hay thuận lợi chăm con

Gia đình tôi phân vân chọn nơi ở lâu dài nên muốn xin ý kiến mọi người. Hiện chúng tôi có hai căn nhà: một căn ở quê, một căn ở thành phố thuộc tỉnh; dự định sẽ sửa sang nội thất khoảng 400–500 triệu đồng cho một căn để ở ổn định lâu dài, căn còn lại cho thuê. Gia đình có hai con nhỏ, đều học mẫu giáo tư ở quê. Chúng tôi không có ông bà hỗ trợ, vợ chồng làm giờ hành chính, đi xe riêng hoặc xe công ty, đường đi không tắc.

Phương án một: sống ở thành phố thuộc tỉnh, cho con học ở đó. Khi đấy hai vợ chồng đi làm cách nhà khoảng 25–30 km, có thể đi xe riêng hoặc xe công ty đưa đón.

Phương án hai: sống ở quê, cho con học ở quê (mẫu giáo tư, tiểu học công). Khi đó chồng đi làm khoảng 15 km, vợ làm gần nhà.

Tôi băn khoăn vì ở thành phố trực thuộc tỉnh, môi trường học tập có thể tốt hơn, nhưng nếu hai vợ chồng đều đi làm xa, lại không có ông bà hỗ trợ, sẽ khá bị động khi con ốm đau, việc trường lớp đột xuất và có thể phải thuê người đón con. Trong khi đó, ở quê nhịp sống nhẹ hơn, bố mẹ gần con hơn, nhưng lại lo môi trường học không bằng và sau này có thể phải chuyển chỗ ở. Trong trường hợp phải quyết định để sửa nhà cho đẹp và ở lâu dài, theo mọi người, gia đình tôi nên chọn phương án nào hợp lý và ít hối hận hơn?

Bình An