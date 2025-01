Vợ chồng Cameron Diaz kỷ niệm 10 năm cưới

Chồng minh tinh Cameron Diaz - nhạc sĩ Benji Madden - đăng hình kỷ niệm 10 năm cưới, mừng vợ trở lại màn ảnh sau nhiều năm ngừng diễn.

Trên Instagram ngày 17/1, Benji Madden, 46 tuổi, chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào cùng Cameron Diaz. Anh viết: "Đây là nữ hoàng của tôi. Xin chúc mừng người phụ nữ tuyệt vời này. Em vừa là một người vợ, người mẹ, bạn thân, cộng sự, sếp, cũng như người anh yêu. Chúng ta đạt cột mốc 10 năm hôn nhân vào ngày 5/1, và mỗi năm trôi qua lại càng ý nghĩa hơn. Chuyện tình này thật đặc biệt. Chẳng bao giờ hoàn hảo nhưng luôn chân thành và mãi tin tưởng nhau. Với anh, được cùng người bạn thân nhất vượt qua tất cả vui buồn hàng ngày khiến cuộc sống thật tươi đẹp".

Ngoài ra, Benji Madden chúc mừng bộ phim mới nhất của vợ - Back In Action - ra mắt vào ngày 17/1. Đây là dự án đầu tiên của Cameron Diaz kể từ bộ phim Annie (2014).

Cameron Diaz, 53 tuổi, và nhạc sĩ Benji Madden. Ảnh: Instagram Benji Madden

Cameron Diaz và Benji Madden lần đầu gặp nhau tại sự kiện hồi tháng 5/2014. Sau bảy tháng hẹn hò, họ tổ chức hôn lễ riêng tư tại quê nhà Beverly Hills của cả hai. Theo People, diễn viên Drew Barrymore - bạn diễn của Diaz trong Charlie's Angels - tham gia buổi tập dượt lễ cưới.

Vợ chồng Camerin và Benji là một trong những cặp sao kín tiếng của Hollywood từ lúc mới yêu nhau. Sau khi cưới, cô dần rút khỏi Hollywood và thông báo ngừng diễn vào năm 2018. Một năm sau, Cameron Diaz sinh con gái đầu lòng Raddix, đón tiếp con trai Cardinal năm 2024. Cả hai ít khi công khai con cái, hạn chế để lộ hình ảnh các con. Lần gần nhất cả nhà xuất hiện cùng nhau là vào tháng 8 năm ngoái nhưng gương mặt của bé Raddix được làm mờ đi.

Gia đình Cameron Diaz dạo phố California hồi tháng 8/2024. Ảnh: Backgrid

Dù ít khi chia sẻ chuyện đời tư với công chúng, minh tinh thi thoảng kể về cuộc sống hôn nhân trong vài cuộc phỏng vấn. Trên chương trình Makeup & Friends năm 2020, Cameron Diaz cho rằng việc kết hôn Madden là điều tuyệt vời nhất trong đời. Cô cũng chia sẻ cách chăm con, cho biết thói quen ngủ khác nhau giúp vợ chồng dễ phân chia thời gian cho con.

Diễn viên nói: "Benji thích thức khuya còn tôi muốn ngủ sớm. Điều này rất thích hợp với những người làm bố mẹ như chúng tôi. Tôi có thể lên giường sớm hơn vài tiếng trong khi anh ấy chăm sóc em bé. Vào buổi sáng, tôi sẽ dậy sớm để ở cùng con còn Benji có thể ngủ thêm".

Trong 10 năm yêu, đôi uyên ương hạnh phúc khi cùng nhau phát triển, luôn đồng hành và truyền cảm hứng cho bạn đời. Trên podcast Michelle Visage's Rule Breakers năm 2022, Cameron Diaz tri ân chồng giúp cô học cách trân trọng bản thân, sống thật với chính mình. Cùng năm, cô thông báo quay lại Hollywood nhờ chồng khuyến khích.

Tại hội nghị Most Powerful Women Summit của Forbes tháng 10/2024, minh tinh kể thời điểm muốn thúc đẩy bản thân sau thời gian dài nghỉ ngơi, Benji động viên cô trở lại màn ảnh. "Khi đó, anh ấy nói tôi đã chăm sóc và xây dựng gia đình này bao năm qua, giờ là lúc để cả nhà giúp tôi làm việc và phát triển", cô cho biết.

Cameron Diaz trong bức hình được chồng chọn đăng mừng cô tái xuất. Ảnh: Instagram Benji Madden

Cameron Diaz sinh năm 1972, tham gia bộ phim đầu tiên The Mask năm 1994. Cô nổi tiếng với loạt phim Charlie's Angles và thường tham gia những tác phẩm tình cảm, hài như My Best Friend's Wedding (1997), There's Something About Mary (1998)... Cô thuộc nhóm nữ diễn viên có cát-xê cao nhất, với doanh thu phim lên tới hơn 7 tỷ USD.

Rời xa màn ảnh, người đẹp dành tâm sức cho nghiệp viết lách. Cô trở thành tác giả viết về lối sống, ra mắt các tác phẩm như The Body Book: Feed, Move, Understand and Love Your Amazing Body (2013), The Longevity Book (2016)... Cả hai cuốn sách đều nhận được đánh giá tích cực. The Longevity Book đứng thứ hai trong danh sách bán chạy nhất của New York Times trong năm.

Trailer "Charlie's Angels" Trailer "Charlie's Angels" - Cameron Diaz xuất hiện giây 0:23. Video: YouTube/ Rotten Tomatoes Classic Trailers

Phương Thảo (theo People)