Vợ chồng bợm nhậu lĩnh án vì 'bán con lấy 6 lon bia'

MỹCặp đôi 21 và 22 tuổi bị cáo buộc thường xuyên bế con sơ sinh đi xin bia và ký hợp đồng bán đứa bé lấy 6 lon bia và 1.000 USD.

Ngày 23/12, Darien Urban, 21 tuổi và vợ Shalene Ehlers, 20 tuổi bị Tòa án quận Benton, bang Arkansas xét xử về tội Gây nguy hiểm đến sự an toàn của trẻ em và Âm mưu nhận tiền để cho con nuôi. Người cha bị kết án 3 năm tù, còn người mẹ bị quản chế 6 năm.

Vụ việc bị phát giác vào ngày 21/9/2024 khi văn phòng cảnh sát quận Benton nhận được cuộc điện thoại báo án. Người này đang ở khu cắm trại ở Roger và biết có một cặp vợ chồng trẻ đang "bán con lấy 6 lon bia".

Nhà chức trách ngay lập tức xuống hiện trường và lấy lời khai của nhiều nhân chứng, thu hợp đồng giao con và video đôi bên ghi lại giao dịch.

Cặp đôi bị cáo buộc bán con lấy 6 lon bia. Ảnh: Law and Crime

Lời khai sau đó thể hiện, Shalene, người mẹ trẻ thường xuyên bế con đi loanh quanh khu vực này để xin bia của các gia đình đến cắm trại. Hôm đó, Shalene đến lều của một gia đình nhưng bị từ chối.

Đi đến một đoạn, cô này gặp người đàn ông tên Ricky, đã đề nghị cho 6 lon bia để anh ta được trông đứa bé qua đêm. Theo lời khai của Ricky, anh ta đưa ra lời đề nghị này do lo lắng cho đứa bé và muốn đưa cứu khỏi cặp vợ chồng tệ hại này ngay trong đêm. Nghe có vẻ khá nhân văn nhưng cảnh sát cho biết Ricky khi đó cũng đã say "không biết trời đất".

Người mẹ đồng ý ngay lập tức, nhận bia và giao ngay đứa bé 2 tháng tuổi cho người lạ. Ricky sau đó đưa em bé về lều. Vài phút sau, Shalene dẫn chồng tới để bàn bạc về vụ "bán con".

Ngoài 6 lon bia, phía Ricky viết một thỏa thuận tay ngắn gọn và yêu cầu cặp đôi ký phía dưới, nội dung thỏa thuận là đứa bé sẽ được bàn giao với giá 1.000 USD. "Sau khi ký văn bản này, hai người sẽ không thể thay đổi ý định và không bao giờ liên lạc lại với đứa bé nữa", nội dung nêu.

Chưa có tiền được trao đổi, Ricky dự định hai hôm sau sẽ trả tiền. Khi bị bắt, Darien và Shalene tỏ ra thờ ơ.

Cơ quan điều tra cáo buộc hai người đã tạo ra nguy cơ dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng khi bỏ rơi con nhỏ của họ cho người đàn ông xa lạ đang say xỉn.

Em bé ngay sau đó đã được đưa đến bệnh viện. Theo thỏa thuận nhận tội và bản án, hai bị cáo không được phép liên lạc với con.

Hải Thư (Theo Law and Crime)