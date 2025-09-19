Vợ chồng bị xe ben cán tử vong

Vĩnh LongVợ chồng 66 tuổi đi xe máy trên đường Nguyễn Văn Thảnh (quốc lộ 1A cũ), phường Cái Vồn, va chạm xe ben, tử vong tại chỗ, chiều 19/9.

Theo nhân chứng, khi chuẩn bị rẽ vào quốc lộ 1A về Cần Thơ, xe máy nạn nhân đi sát bên trái xe ben biển số Hậu Giang, va vào hông ôtô rồi ngã xuống đường, bị bánh sau cán qua người. Xe máy văng ra ngoài, hư hỏng nhẹ.

Cơ quan chức năng Vĩnh Long khám nghiệm hiện trường tai nạn, chiều 19/9. Ảnh: An Bình

Tai nạn khiến giao thông khu vực ùn ứ. Lực lượng chức năng sau đó phong tỏa hiện trường, điều tiết phương tiện và điều tra nguyên nhân.

Người nhà cho biết, vợ chồng nạn nhân sống ở phường Long Mỹ, TP Cần Thơ. Hôm nay họ sang Vĩnh Long hốt thuốc chữa bệnh và thăm bà con, đang trên đường về thì gặp nạn.

An Bình