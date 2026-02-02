Vợ chồng bị phóng điện khi dựng cây nêu ngày Tết

Nghệ AnCặp vợ chồng ở xã Nhân Hòa bị phóng điện khi dựng cây nêu tre vướng đường dây 35 kV, người vợ bị bỏng nặng, nguy cơ phải cắt cụt chi.

Chiều 1/2, bà Nguyễn Thị Hòa cùng chồng dựng cây nêu tre dài hơn 10 m trước cổng nhà ở thôn Thành Tiến, xã Nhân Hòa để đón Tết Bính Ngọ. Khi cây tre còn tươi được nâng lên cao, phần ngọn vướng vào đường dây điện 35 kV khiến cả hai bị phóng điện, ngã xuống đất.

Người thân phát hiện đã chạy tới ngắt nguồn điện và đưa hai nạn nhân đến Trung tâm Y tế Anh Sơn cấp cứu.

Cây nêu được người dân dựng hai bên đường ở các xã miền núi Nghệ An mỗi dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Đức Hùng

Ngày 2/2, lãnh đạo Trung tâm Y tế cho biết bà Hòa bị bỏng điện độ 3 đến 5 ở vùng ngực, vai trái và cẳng tay phải, tình trạng nguy kịch nên được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều trị. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo song có nguy cơ phải cắt cụt chi. Người chồng bị thương nhẹ, đã xuất viện.

Cây nêu thường được dựng từ ngày 23 tháng chạp và hạ vào mùng 7 tháng giêng. Theo quan niệm dân gian, việc dựng cây nêu nhằm xua đuổi tà ma trong thời gian ông Công và ông Táo về trời báo cáo việc trong năm của gia đình.

Đức Hùng