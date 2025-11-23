Vợ chồng bị khởi tố vì cố tình bán thịt lợn bệnh cho người dân

Hưng YênVợ chồng ông Lê Duy Hưng bị cáo buộc biết đàn lợn của mình bị nhiễm bệnh Dịch tả lợn châu Phi nhưng vẫn giết mổ bán cho nhiều đầu mối.

Ngày 23/11, ông Hưng (52 tuổi, ở thôn Vũ Hạ, xã Phụ Dực) và vợ là Nguyễn Thị Hồng Huệ (51 tuổi) bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tống đạt quyết định khởi tố đối với Lê Duy Dương (phải). Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế phát hiện tại cơ sở chăn nuôi Đồng Kênh, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên, do vợ chồng ông Hưng làm chủ, có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Khi kiểm tra, nhà chức trách ghi nhận trong 12 ô chuồng có 379 con lợn, tổng trọng lượng khoảng 18,4 tấn, cùng hai kho lạnh chứa hơn 2 tấn sản phẩm động vật. Kết quả xét nghiệm và giám định cho thấy 7/12 mẫu máu của số lợn đang nuôi và toàn bộ mẫu thịt trong kho lạnh dương tính với virus Dịch tả lợn châu Phi.

Công an xác định trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, dù biết đàn lợn nhiễm bệnh, vợ chồng ông Hưng vẫn giết mổ, bảo quản thịt trong kho lạnh rồi bán cho nhiều đầu mối để chế biến làm thực phẩm cho người sử dụng.

Lê Tân