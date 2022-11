Vợ chồng bị bắt vì dẫn du khách vượt biên 'chui'

An GiangTrần Thị Dọn, 39 tuổi, và chồng bị bắt do đưa người từ Campuchia về Việt Nam du lịch "chui" để nhận tiền công.

Ngày 13/11, Dọn bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam về hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Chồng của bị can là Trương Văn Ất, 47 tuổi, đã bị bắt về cùng hành vi từ hơn hai tháng trước.

Dọn (trái) cùng chồng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra, hồi tháng 8, Ất nhận lời người đàn ông tên Tài sống ở Campuchia, đưa người từ đây về Việt Nam bằng đường sông để đi du lịch. Ngày 16/8, ông này dùng xuồng máy đón 3 người nhập cảnh trái phép, sau đó Dọn lấy xe máy chở về nhà mình để họ đi du lịch, đi chùa.

Hai hôm sau, khi vợ chồng Dọn chở nhóm khách này đến bến đò gần biên giới để xuất cảnh "chui" sang Campuchia thì bị công an địa phương phát hiện, mời về làm việc. Sau thời gian đấu tranh làm rõ, Dọn và chồng thừa nhận hành vi.

Ngọc Tài