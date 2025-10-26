Vợ chồng Beckham lại 'gây chiến' với hàng xóm

AnhDavid Beckham và vợ Victoria đang khiến hàng xóm vùng Cotswolds bức xúc khi xin làm đường riêng dẫn vào biệt thự, thay vì sử dụng con đường chung dẫn tới khu nghỉ dưỡng cao cấp gần đó.

Cặp đôi muốn biến một con đường mòn xuyên rừng thành đường trải nhựa dẫn đến dinh thự Maplewood Barn, nhằm tránh cảnh xe cộ nối đuôi nhau qua lối chung mà họ cho là "không an toàn" và "quá đông đúc".

Tuy nhiên, động thái này lại làm hàng xóm nổi giận.

David và Victoria Beckham. Ảnh: Instagram

Bà Joan Lane, một cư dân trong vùng, cho biết "phản đối mạnh mẽ đề xuất này". "Ngôi nhà của họ đã có lối vào thuận tiện tại sao phải trải đường nhựa qua rừng? Con đường này dành cho người đi bộ, không phải cho những chiếc SUV khổng lồ", bà nói.

Trong hồ sơ gửi hội đồng, đại diện của Beckham mô tả dự án là "cải tạo khiêm tốn, được thiết kế tinh tế", nhằm "nâng cấp cầu và cổng hiện có để đảm bảo an toàn giao thông". Họ khẳng định công trình vẫn "giữ nguyên tính chất nông nghiệp giản dị" và "chỉ sử dụng ánh sáng ở mức tối thiểu".

Cư dân không tin những gì vợ chồng Beckham nói. Từ khi mua lại ba nhà kho cổ với giá 7,9 triệu USD năm 2016, họ đã liên tục xin phép làm thêm đường, nhà phụ, sân tennis, hồ nhân tạo và nhà trên cây.

Năm 2020, hồ và bãi cát nhân tạo trong dinh thự của cặp vợ chồng ngôi sao này từng gây tranh cãi dữ dội. Một số cư dân cho rằng bãi cát "hoàn toàn không phù hợp với vùng nông thôn" và vi phạm thỏa thuận quy hoạch. Sau đó, hội đồng địa phương đã phải mở cuộc điều tra chính thức.

Phần diện tích đất của gia đình Beckham. Ảnh: Dailymail

Bất chấp những tranh cãi, Beckham vẫn nộp thêm nhiều đơn xin quy hoạch mới. Năm 2023, họ được chấp thuận biến nhà kho trong khuôn viên thành văn phòng riêng gồm ba phòng làm việc, cầu thang gỗ và giếng trời.

Hiện, hội đồng West Oxfordshire đang xem xét hồ sơ làm đường mới và sẽ ra quyết định trong thời gian tới.

