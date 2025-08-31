Vợ ở nhà bố mẹ đẻ để tiện đi làm dù tôi không đồng ý

Tôi nghĩ đã lấy chồng là phải ở với chồng chứ không thể qua ngoại ở được, vì tôi cũng có công việc.

Tôi với vợ mới cưới nhau được hai năm, có một bé gái. Trước đây vợ chồng cùng đi làm nhưng từ lúc vợ sinh đã nghỉ ở nhà. Khi con một tuổi, vợ xin được công việc mới, chỗ làm cách nhà đến 30 km nên không tiện cho việc đi lại. Tôi không đồng ý cho cô ấy đi làm vì xa quá, vợ lại nhất quyết đi làm và đã qua ngoại ở hẳn.

Sau đó vợ chồng tôi cãi vã, nhiều lúc cô ấy bảo nhà ngoại cũng giống nhà nội, nhưng tôi nghĩ đã lấy chồng là phải ở với chồng chứ không thể qua ngoại ở được, vì tôi cũng có công việc. Vợ chồng trục trặc và cô ấy đòi ly dị, trước đó tôi cũng có nói là không sống được thì bỏ đi, ràng buộc nhau làm gì, nhưng đó chỉ là lời nói trong lúc quá tức giận. Xin ý kiến của mọi người, tôi phải làm sao đây?

Lâm Hoàng