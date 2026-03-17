Vợ cho nhân tình 'thuê' chồng

Thái LanPhát hiện chồng ngoại tình, cô Khun Kwang ra thỏa thuận cho nhân tình thuê anh với giá 30.000 bath mỗi tháng, tuy nhiên hợp đồng này bị luật sư cảnh báo vô hiệu.

Xuất hiện trên chương trình truyền hình Hone-Krasae đầu tháng 3, cô Khun Kwang, 31 tuổi, sống tại Bangkok đã kể lại góc khuất trong cuộc hôn nhân của mình. Cô kết hôn năm 21 tuổi, có một con trai 8 tuổi. Chồng cô, 35 tuổi, là một cảnh sát.

Cuộc sống gia đình bắt đầu rạn nứt từ giữa năm 2025 khi một phụ nữ lạ liên tục tương tác trên trang cá nhân của chồng cô. "Tôi linh cảm có điều bất thường nhưng chưa nghĩ đến chuyện anh ấy ngoại tình", Khun nói.

Ảnh: Khaosod

Cuối năm 2025, người chồng thường xuyên về muộn, viện cớ bận công việc. Đỉnh điểm, sau một đêm về nhà lúc 1h sáng, anh tuyên bố sẵn sàng để lại toàn bộ tài sản lẫn khoản nợ cho vợ, chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng.

Cô Khun thuê thám tử tư với giá 10.000 baht (7 triệu đồng) một ngày để theo dõi. Chỉ trong ngày đầu tiên, thám tử phát hiện chồng cô đến nhà nhân tình ở khu Ramkhamhaeng. Bị vợ bắt quả tang, người chồng viện cớ nhân tình dọa tự tử nếu chia tay và ép vợ trực tiếp ra mặt giải quyết.

Trong cuộc đối chất, người phụ nữ kia thừa nhận biết nhân tình đã có gia đình. "Nhưng khi tôi hỏi cô ta có sẵn sàng gánh vác các khoản nợ chung nếu chúng tôi ly hôn không, cô ta lập tức từ chối", người vợ kể.

Tưởng chừng sóng gió qua đi khi người chồng chịu quay về, nhưng ít lâu sau anh ta lại thú nhận "vẫn nhớ nhân tình". Khun quyết định đưa ra một thỏa thuận kỳ lạ: Nếu muốn sống cùng nhau, chồng và nhân tình phải trả cho cô 30.000 baht (hơn 21 triệu đồng) tiền "thuê chồng" mỗi tháng. Trớ trêu thay, nhân tình lập tức đồng ý, trong khi người chồng kịch liệt từ chối.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Pat Anusorn Asurapong (khách mời chương trình) khẳng định "hợp đồng thuê chồng" này hoàn toàn vô giá trị do vi phạm chuẩn mực đạo đức và nguyên tắc một vợ một chồng tại Thái Lan. Bất kỳ thỏa thuận nào cho phép người có gia đình duy trì quan hệ ngoài luồng để đổi lấy tiền đều không được công nhận.

Tại Thái Lan, ngoại tình thuộc nhóm vi phạm dân sự. Theo Điều 1523 Bộ luật Dân sự và Thương mại, vợ hoặc chồng hợp pháp có quyền kiện đối phương cùng nhân tình, đòi bồi thường tổn thất tinh thần, danh dự. Đây được xem như công cụ pháp lý mạnh mẽ nhất để bảo vệ sự chung thủy. Bên ngoại tình thậm chí có nguy cơ mất quyền nhận trợ cấp sau ly hôn.

Được tư vấn, cô Khun Kwang đã đệ đơn kiện chồng cùng nhân tình.

Minh Phương (Theo Hindustantimes, Khaosod)