Vợ Charlie Kirk tha thứ cho kẻ ám sát chồng

Erika Kirk, vợ của nhà hoạt động Charlie Kirk, tuyên bố tha thứ cho Tyler Robinson, người bị bắt với cáo buộc nổ súng ám sát chồng cô.

"Chồng tôi muốn cứu vớt những nam thanh niên giống người đã cướp đi mạng sống của anh ấy. Tôi tha thứ cho nam thanh niên đó", Erika Kirk, 36 tuổi, nghẹn ngào nói trước đám đông hơn 60.000 người tại lễ tưởng niệm người chồng quá cố ở sân vận động State Farm, bang Arizona ngày 21/9.

Charlie Kirk, nhà hoạt động bảo thủ 31 tuổi, bị Tyler Robinson, 22 tuổi, bắn chết khi đang phát biểu tại Đại học Utah Valley, bang Utah hôm 10/9. Kirk là người đồng sáng lập tổ chức bảo thủ của giới trẻ Turning Point USA và là đồng minh quan trọng của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump ôm Erika Kirk, vợ của nhà hoạt động Charlie Kirk, trên sân khấu lễ tưởng niệm ở sân vận động State Farm, bang Arizona ngày 21/9. Ảnh: AP

"Tôi tha thứ cho cậu ta vì đó là điều Chúa đã làm. Và đó cũng là điều Charlie sẽ làm. Câu trả lời cho thù hận không phải là hận thù", Erika nói thêm.

Tổng thống Trump cũng có mặt tại lễ tưởng niệm. Trong bài phát biểu sau những tấm kính chống đạn, ông ca ngợi Charlie Kirk có "trái tim nhân hậu" và "ý chí chiến đấu" bền bỉ.

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, Kirk từng nói với ông về việc bị dọa giết. "Cậu ấy biết rủi ro, nhưng không bao giờ lùi bước", ông Trump cho hay, đồng thời cáo buộc bạo lực "chủ yếu đến từ phe cánh tả".

"Cậu ấy như một nhà truyền giáo có tinh thần cao thượng và mục đích cao cả. Charlie không căm ghét đối thủ và mong muốn điều tốt đẹp nhất cho họ. Tôi không đồng tình với Charlie về điểm này. Tôi ghét đối thủ của mình và không mong họ nhận được điều tốt đẹp nhất", ông nói thêm.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống mời Erika quay trở lại sân khấu và ôm động viên cô trong tiếng hò reo của đám đông.

Ông Trump phát biểu sau những tấm kính chống đạn tại sự kiện. Ảnh: AFP

Charlie Kirk nổi tiếng trong giới trẻ nhờ những cuộc tranh luận sôi nổi, thẳng thắn với sinh viên, đặc biệt là những người theo chủ nghĩa tự do. Nhà hoạt động này đấu tranh cho hệ tư tưởng chính trị theo chủ nghĩa dân tộc, lấy Kitô giáo làm trung tâm.

Kirk ủng hộ các giá trị chính trị bảo thủ của Kitô giáo và thường đưa ra những tuyên bố gay gắt nhắm vào các nhóm thiểu số, trong đó có người chuyển giới, người Hồi giáo, người Mỹ gốc Phi và những nhóm khác.

Theo các nhà điều tra, nghi phạm Robinson khai rằng nổ súng bắn Kirk vì nhà hoạt động này đã "gieo rắc lòng thù hận". Robinson phải đối mặt với 7 cáo buộc liên quan vụ bắn chết Kirk và có thể đối mặt án tử hình.

Huyền Lê (Theo AFP, NBC News)