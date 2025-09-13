Vợ Charlie Kirk lần đầu lên tiếng sau khi chồng bị ám sát

Erika Kirk, vợ của nhà hoạt động Charlie Kirk, lần đầu lên tiếng sau khi chồng bị ám sát, cam kết không để di sản của chồng bị lãng quên.

"Em hứa sẽ không bao giờ để di sản của anh chết đi. Em hứa sẽ biến Turning Point USA (TPUSA) trở thành phong trào lớn nhất đất nước này", Erika Kirk, vợ của Charlie Kirk, nhà hoạt động bảo thủ, ngày 12/9 cho biết.

Đây là lần đầu tiên Erika lên tiếng kể từ khi chồng cô bị ám sát trong buổi diễn thuyết tại sự kiện ngoài trời ở Đại học Utah Valley, bang Utah hôm 10/9. Kirk đồng sáng lập TPUSA, tổ chức sinh viên truyền bá tư tưởng bảo thủ tại những trường đại học theo xu hướng tự do vào năm 2012, khi anh mới 18 tuổi. TPUSA hiện có chi nhánh tại hơn 850 trường đại học ở Mỹ.

Erika cho biết kế hoạch tổ chức mít tinh của Charlie Kirk tại các trường đại học vẫn diễn ra và sẽ có thêm nhiều cuộc mít tinh hơn nữa trong những năm tới. Americafest, hội nghị thường niên của TPUSA, sẽ được tổ chức ở Phoenix, Arizona, vào tháng 12.

"Trong một thế giới đầy hỗn loạn, nghi kị và bất định, tiếng nói của chồng tôi sẽ vẫn còn đó và sẽ vang lên to hơn, rõ ràng hơn bao giờ hết", Erika nói.

Erika Kirk phát biểu ngày 12/9. Ảnh: CNN

Erika cho biết khi còn sống, chồng cô luôn nói rằng nếu tới lúc phải ra đi, anh muốn được nhớ tới vì lòng dũng cảm và đức tin của bản thân.

"Anh ấy yêu cuộc sống, yêu nước Mỹ, yêu thiên nhiên, những điều giúp anh tới gần với Chúa hơn", Erika nói, thêm rằng Charlie Kirk yêu các con hơn ai hết và yêu thương vợ bằng cả trái tim.

Erika gửi lời cảm ơn Tổng thống Donald Trump và vợ chồng Phó tổng thống JD Vance vì tình bạn cũng như sự ủng hộ họ dành cho chồng cô sau vụ ám sát. Erika gọi ông Vance là "bạn thân" của Charlie Kirk, cảm ơn ông đã điều chuyên cơ Không lực Hai đưa quan tài Charlie Kirk về nhà.

Cô nhắn nhủ với Tổng thống Donald Trump rằng "chồng tôi rất yêu mến ngài và anh ấy biết ngài cũng như vậy". "Tình bạn của hai người thật tuyệt. Ngài đã ủng hộ anh ấy rất nhiều và anh ấy cũng vậy vì ngài", Erika nói.

Erika cảm ơn lực lượng hành pháp bang và liên bang đã làm việc không biết mệt mỏi để bắt được nghi phạm ám sát Charlie Kirk, đưa kẻ này ra trước công lý. Tyler Robinson, sinh viên 22 tuổi, nghi phạm ám sát Charlie Kirk, bị bắt ngày 12/9, khoảng 33 tiếng sau khi gây án.

Tổng thống Trump gọi Charlie Kirk là "một huyền thoại" và tuyên bố sẽ truy tặng anh Huân chương Tự do, phần thưởng dân sự cao quý nhất của Mỹ. Phó tổng thống Vance cũng ca ngợi "phần lớn thành công mà chúng ta đạt được trong chính quyền là nhờ vào khả năng tổ chức và hiệu triệu" của nhà hoạt động này.

Ngọc Ánh (Theo CNN, AP, ABC)