Vợ chẳng bao giờ thể hiện tình cảm với tôi trừ lúc làm chuyện đó

Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 12 năm, có con gái 12 tuổi. Nay tôi ngoài 40, vợ nhỏ hơn mấy tuổi. Tôi lớn lên trong gia đình thuần nông, lên thành phố học rồi đi làm mới gặp vợ. Vợ lớn lên ở thành phố, gia cảnh bình thường. Tôi rất nhát gái, từ nhỏ đến lớn chỉ biết đám bạn trai. Lần đầu gặp vợ thông qua người bạn, tôi vừa thấy liền thương. Về rồi tôi không làm sao quên được và lấy hết can đảm nhắn tin làm quen. Sau đó lại tiếp tục can đảm tỏ tình, may sao vợ đồng ý. Lúc quen nhau, vợ nói cho tôi biết chuyện từng có người yêu và quan hệ với người đó, nhưng rồi hai người không đến với nhau được. Chỉ một lần đó vợ tự kể thôi.

Tôi rất thương vợ nên chưa bao giờ nhắc lại chuyện này, luôn luôn tôn trọng, yêu chiều vợ hết sức có thể. Tôi làm hết việc nặng nhọc, sẵn sàng làm việc nhà, chăm con, dạy con học. Vợ rất nhẹ nhàng, cư xử lễ phép, nói năng nhỏ nhẹ, chu đáo chuyện cơm nước, nhà cửa gọn gàng. Vợ có dáng người nhỏ nhắn, ăn mặc lịch sự, duyên dáng nên trông rất dễ thương dù đã lớn tuổi. Vợ đi làm hay đi chơi đều được đồng nghiệp, bạn bè quý mến.

Chuyện vợ chồng chúng tôi rất hợp nhau từ khi mới quen cho đến sau này cưới rồi có con, mọi chuyện vẫn mặn nồng như lúc đầu. Tuần nào cũng đều đặn vài lần, có khi vợ chủ động, có khi tôi chủ động. Vợ rất nhiệt tình, biết chiều tôi. Tôi cũng yêu chiều vợ, từ đó đến nay chỉ biết một mình vợ. Tôi không trai gái, rượu chè, cờ bạc gì, dễ tính, ăn uống sao cũng được. Cuối tuần đưa vợ con đi bơi, đi chơi, lâu lâu đi du lịch. Lễ tết về nhà tôi, vợ không phải làm gì nhiều, chỉ rửa chén sơ sơ rồi chơi với con thôi. Còn lại tôi và người nhà làm hết.

Sẽ không có chuyện gì nếu hôm Tết vừa rồi, tôi về quê, mẹ hỏi hai vợ chồng có chuyện gì không mà sao lâu nay thấy vợ lạnh nhạt với tôi vậy. Tôi bảo không sao, nhưng mẹ vẫn không tin. Chuyện là vợ hầu như chưa bao giờ thể hiện tình cảm với tôi, trừ lúc làm chuyện đó. Tôi thấy vợ người ta đi ngoài đường nhiều khi nắm tay, choàng vai, ôm nhau này nọ, nhưng vợ tôi chưa bao giờ làm vậy. Dù em thường xuyên ôm hôn con, nhưng lại không thể hiện tình cảm với tôi. Kể cả lúc ăn cơm, vợ cũng chưa bao giờ gắp đồ ăn cho tôi, không nhớ đồ lót hay vớ của tôi thế nào. Nhiều lúc tôi cũng buồn nhưng rồi vì thương vợ quá nên cho qua.

Nay mẹ hỏi vậy, tôi có nói chuyện này với vợ, vợ bảo chỉ do thấy hai vợ chồng không đồng điệu, do tôi không hiểu em. Tôi chắc chắn vợ không có người khác, vì em không giấu mật khẩu điện thoại, email. Vợ đi làm, tôi cũng đưa đón. Mỗi khi đi ăn với ai, vợ đều nói tôi biết. Tôi chỉ lo có thể mình đúng chất nông dân, đơn giản quá nên vợ chán chăng? Vợ tôi hát hay, viết lách cũng tốt, lại là người lãng mạn. Tôi sợ sự lạnh nhạt này ngày càng lớn sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Tôi phải làm sao đây?

Thế Khương