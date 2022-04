Vợ bỗng dưng lạnh nhạt

Cuộc sống của vợ chồng tôi đôi lúc bình yên và hạnh phúc, cũng có những đợt sóng mạnh mẽ như gia vị tình yêu

Tôi 35 tuổi, vợ 30 tuổi, có hai con. Từ sau Tết, tôi không còn cảm nhận được tình cảm của vợ. Tôi nhiều lần hỏi lý do nhưng vợ chỉ nói tôi cảm nhận đúng. Giờ chúng tôi sống vì hai con, ngoài ra vợ không nói gì thêm, cũng không nói rõ nguyên nhân tại sao. Điều này làm tôi khá sốc, phần vì còn thương gia đình và muốn có vợ con cùng bên cạnh; phần vì chưa do nguyên nhân có phải do tôi không.

Tôi luôn nói không với rượu chè, cờ bạc, không tụ tập ăn chơi, cũng không có bạn bè gì nhiều. Tôi đang làm hai công việc, nơi làm khá xa, cách nhà khoảng 100 km. Sáng bắt đầu đi làm từ năm giờ, về nhà tầm tám, chín giờ tối. Sau khi về nhà, tôi chỉ chơi đùa với hai con được một tiếng. Hai ngày cuối tuần tôi không đi làm xa nên sẽ trông và chơi với các con. Thu nhập của tôi đều đưa cho vợ, chỉ giữ lại một ít để tiêu.

Nhiều đêm suy nghĩ, vợ chồng sống chung nhà mà như hai người xa lạ, tôi stress và mất ngủ nhiều. Tôi bảo với vợ, sắp tới sẽ về chơi với hai con mỗi tối rồi sẽ về nhà mẹ đẻ ngủ. Xin nói thêm, vợ ở nhà đẻ, nhà cửa rộng rãi thoáng mát, ít người, có nhiều phòng trống. Vợ bảo giờ chúng tôi chỉ có điểm chung là con cái, ngoài việc trao đổi vấn đề nuôi dạy con thì không có gì khác nữa. Hai con tôi gửi trẻ từ thứ hai đến thứ bảy và nhờ cô giáo chăm sóc tới chiều tối. Vì thế việc chăm sóc chúng cũng không có gì vất vả lắm, tôi sẽ chu cấp cho vợ mỗi tháng 15 triệu đồng.

Gần đây bố mẹ vợ nói sẽ không cho cô ấy sống chung nữa, có thể một phần do chuyện xảy ra giữa hai đứa, một phần do tính cách của vợ. Vợ nói sẽ dọn ra ngoài, giao con trai năm tuổi cho tôi chăm sóc, con gái hai tuổi vợ chăm sóc, cuối tuần hai con sẽ đi chơi cùng nhau. Tôi buồn và thương hai con nhiều lắm, không muốn để chúng phải sống xa nhau, cũng không chịu nổi cảm giác khi đi làm về không thấy con gái đâu, không được ôm con vào lòng và chơi với chúng.

Sự việc giờ đã đi ngày càng xa, tôi chẳng biết tính sao. Vợ chồng tôi có thể như hai người bạn cùng chăm sóc con cái cho tới lúc chúng lớn không? Đó có phải giải pháp tốt? Có ai trong trường hợp tôi không?

