Vợ bỗng ăn rất nhiều

Tôi 30 tuổi, vợ 28, con trai ba tuổi học mầm non. Vợ mở cửa hàng kinh doanh nhưng thất bại, thua lỗ hơn 200 triệu đồng, trả mặt bằng và thanh lý hàng hóa từ tháng sáu, rồi nghỉ ở nhà từ đó đến nay. Tôi là giáo viên của trung tâm ngoại ngữ, ngoài dạy ở trường, tôi dạy thêm cho các cơ sở đào tạo học viên, dạy kèm cho học sinh thi chứng chỉ, cấp bằng. Tổng thu nhập của tôi dao động từ 45 đến 50 triệu đồng mỗi tháng.

Mọi chi phí trong nhà, tôi chi trả. Tôi nỗ lực làm việc hết mình, ban ngày cũng như buổi tối vì sợ vợ con đói, cả sự sống của gia đình chỉ dựa vào sức lao động của mình. Vợ mở cửa hàng kinh doanh từ tiền lương của tôi. Sau khi thua lỗ, tôi khá tiếc nhưng động viên vợ cố gắng. Hiện tại vợ chỉ ở nhà đưa đón con đi học và nấu cơm. Mỗi tháng tôi trả tiền thuê nhà, điện nước sáu triệu đồng, tiền học cho con ba triệu đồng, chuyển khoản cho vợ 20 triệu đồng lo ăn uống, sữa tã cho con, vợ không phải lo tiền bạc.

Từ khi vợ ở nhà đến nay, tôi không biết em buồn chuyện gì nhưng ăn uống mất kiểm soát. Em ăn rất nhiều và kèm theo bia. Như tôi chứng kiến một ngày chủ nhật, sáng em ăn một tô phở to, rồi ra đầu hẻm mua một ca cà phê sữa đá về uống; khoảng một giờ sau em nói đói và mua bánh chưng ăn; đến 12h em ăn ba chén cơm đầy và uống một lon bia với thịt nướng; ngủ đến ba giờ dậy, em gọi tám cái gỏi cuốn to và một mình ăn hết. Đến tối, em nói thèm gà nướng, tôi đi mua một con to, tôi ăn được cái đùi, còn lại em ăn hết với ba cái bánh mì to, nước ngọt, bia em uống căng bụng rồi đi ngủ. Khoảng một giờ sáng, em dậy pha mì tôm ăn rồi đi ngủ tiếp.

Tôi nghi em bị tiểu đường, nói đi kiểm tra nhưng em bảo bình thường, ăn nhiều nhưng cân nặng không tăng bao nhiêu. Tôi không sợ không nuôi nổi vợ mà thấy em đang bị vấn đề gì đó về tâm lý. Tôi có nên bắt buộc vợ đi khám không?

Minh Sơn

