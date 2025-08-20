Vỏ bọc hào nhoáng của cặp song sinh thống trị thế giới ngầm London

Ronnie và Reggie Kray là cặp anh em khét tiếng nhất trong thế giới gangster của London, từng thống trị khu phố East End hỗn loạn vào những năm 1960.

Reggie chào đời sớm hơn Ronnie 10 phút vào ngày 24/10/1933 tại London. Từ nhỏ, cặp song sinh đã có sở thích bạo lực và được đào tạo bài bản về võ thuật, đều trở thành nhà vô địch quyền Anh nghiệp dư.

Họ cũng bộc lộ một số điểm khác biệt về tính cách, những yếu tố sẽ định hình cuộc sống tội phạm sau này. Reggie là một võ sĩ điềm tĩnh và kỷ luật hơn, trong khi Ronnie sớm bộc lộ khát khao chiến thắng mãnh liệt bằng mọi giá.

John Pearson, người viết tiểu sử của anh em Kray, lập luận rằng mẹ của họ đã gieo mầm cho chứng tự luyến ác tính mà cặp song sinh sẽ thể hiện khi trưởng thành bằng cách khuyến khích các con nghĩ về bản thân như những người phi thường trong khi chiều chuộng mọi ý thích của họ.

Ronnie (trái) và Reggie Kray bắt đầu sự nghiệp trên võ đài quyền Anh, tập luyện tại Klein's Gym ở London. Ảnh: Alamy

Sa ngã từ tuổi thiếu niên

Anh em Kray sớm tham gia các hoạt động xã hội đen trên đường phố East End, khu đông dân nghèo và nhập cư phức tạp. Reggie kể lại trong hồi ký Born Fighter rằng khi mới 16 tuổi, hai anh em bị cảnh sát buộc tội gây thương tích nghiêm trọng sau khi tấn công băng nhóm đối thủ bên ngoài một vũ trường.

Hai năm sau, bộ đôi bị gọi nhập ngũ. Tuy nhiên, vào năm 1951, họ hành hung một cảnh sát và phải ngồi tù một tháng. Sau đó, cặp song sinh bị buộc giải ngũ vì những hành động quá bạo lực và hung hăng, bao gồm việc đổ xô nước tiểu lên người một trung sĩ, còng tay một quản giáo vào song sắt nhà tù, tự đốt giường của mình.

Chẳng bao lâu sau, hành vi phạm tội của Ronnie và Reggie lại thăng cấp. Vừa tạo dựng tên tuổi nhờ cướp có vũ trang và cướp xe tải, họ vừa lấn sân kinh doanh hộp đêm, bắt đầu bằng việc mua lại một hộp đêm nhỏ, xuống cấp ở Bethnal Green rồi biến thành tụ điểm ăn chơi sang trọng. Cặp song sinh bắt đầu hành trình xâm chiếm thế giới ngầm London.

Từng bước thành trùm băng đảng

Là những tên gangster mới nổi, anh em nhà Kray có một hình mẫu đặc biệt là "ông trùm của thế giới ngầm Anh" Billy Hill, người kiểm soát khu phố nổi tiếng Soho vào những năm 1950.

Giống Billy Hill, cặp song sinh mua và chi trả cho hoạt động kinh doanh hợp pháp của họ bằng tiền thu được từ các hoạt động tội phạm. Khi mở rộng sang các hoạt động bảo kê, phóng hỏa, cướp có vũ trang và buôn bán thuốc lá chợ đen, họ đồng thời mở rộng đế chế hộp đêm bằng cách mua lại chuỗi câu lạc bộ ở East End cũng như trung tâm London.

Dù có cách kiếm tiền "nửa hợp pháp", bạo lực vẫn là một phần không thể thiếu trong cách thức hoạt động của anh em Kray, đặc biệt là cơn giận dữ của Ronnie ngày càng trở nên không thể kiểm soát. Năm 1954, các thành viên của một băng đảng người Malta cố gắng đòi tiền bảo kê từ cặp song sinh tại phòng bi-a Regal Billiard Hall mới mua của họ. Ronnie phản ứng lại bằng cách cầm kiếm tấn công đối thủ.

Trong khi đó, để hợp pháp hóa sự hiện diện của mình bất chấp các hoạt động tội phạm, Ronnie và Reggie duy trì một vỏ bọc phức tạp bằng cách tổ chức quyên góp từ thiện, xây dựng danh tiếng là những nhà từ thiện hào phóng.

Nhưng hành vi thất thường của Ronnie làm xói mòn mọi hình tượng họ tạo dựng nên. Năm 1956, Ronnie nhận án ba năm tù sau khi dùng dao găm đâm một người đàn ông. Trong thời gian Ronnie vắng mặt, Reggie phát triển việc kinh doanh và đế chế tội phạm. Đến năm 1957, hắn mở câu lạc bộ đặc trưng của gia đình Kray, Double R, và thành lập băng đảng riêng tên "The Firm".

Trong khi đó, sau song sắt, Ronnie phải vật lộn với vấn đề sức khỏe tâm thần. Năm 1958, hắn được chuyển đến nhà thương điên, bác sĩ chẩn đoán hắn mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng và cho dùng thuốc an thần. Khi được tuyên bố khỏi bệnh, Ronnie bị chuyển trở lại nhà tù.

Được thả vào năm 1959, vẻ ngoài của Ronnie không còn giống Reggie nữa. Nhà tù đã tàn phá Ronnie. Khuôn mặt và cơ thể hắn trở nên thô kệch, thậm chí còn dễ nổi cơn thịnh nộ hơn.

Phô trương sự giàu có

Trong những năm 1960, anh em Kray được nhiều người coi là những ông chủ nổi tiếng, giàu có và quyến rũ, sở hữu khoảng 30 hộp đêm, quán bar và nhà hàng nổi tiếng. Họ rửa tiền thông qua các cuộc đua chó, ngựa cũng như qua việc kinh doanh. Bộ đôi giao du với những thành viên có thế lực trong giới thượng lưu London và giới giải trí, được phỏng vấn trên truyền hình.

Trong cuốn tự truyện My Story, Ronnie nhớ lại: "Đó là những năm tháng đẹp nhất cuộc đời chúng tôi. Người ta gọi đó là thập niên 60 sôi động. The Beatles và Rolling Stones là những ông hoàng nhạc pop, Carnaby Street thống trị thế giới thời trang... còn tôi và anh trai thống trị London. Chúng tôi bất khả xâm phạm".

Anh em Kray quảng bá hình ảnh "gangster chic" theo phong cách giống các bộ phim gắn liền với gangster, mặc "bộ vest kín đáo, tối màu, cài hai hàng khuy với cà vạt thắt chặt và áo khoác có đệm vai; kết hợp đồ trang sức phô trương như nhẫn vàng lớn, đồng hồ đeo tay bằng vàng và khuy măng sét kim cương".

Reggie (trái) và Ronnie Kray trong ảnh chụp năm 1966. Ảnh: Hulton-Deutsch Collection/Corbis

Với mạng lưới hộp đêm được thiết lập, anh em Kray được tự do làm những gì họ muốn. Bộ đôi áp dụng một quy tắc, theo đó bất kỳ ai không thể hiện sự tôn trọng đúng mực sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Trong nhiều năm, Ronnie mơ ước biến đế chế của anh em Kray thành một phiên bản "nhà máy giết người" khét tiếng của mafia New York, được gọi là Murder, Inc. Vào những năm 1960, hắn đã đạt được ước nguyện. Theo cuốn sách The Kray Files: The True Story of Britain's Most Notorious Murderers, mafia Mỹ tư vấn cho Ronnie cách áp dụng các nguyên tắc của họ cho các băng đảng London, và một liên minh tội phạm xuyên Đại Tây Dương đã ra đời.

Cuộc chiến băng đảng

Mối liên hệ với mafia Mỹ làm gia tăng căng thẳng giữa The Firm với băng đảng Richardson, cũng rất nổi tiếng ở London. Anh em Kray muốn mở rộng hoạt động cờ bạc với sự giúp đỡ của mafia, nhưng Ronnie cảm thấy băng đảng Richardson đang bắt đầu xâm phạm lãnh địa của mình. Tệ hơn nữa, George Cornell, tay sai của Richardson, được cho là đã nói xấu Ronnie tại câu lạc bộ vào tháng 12/1965. Từ đó, một cuộc chiến băng đảng nổ ra.

Mọi chuyện leo thang vào ngày 7/3/1966, một thành viên của The Firm bị bắn chết trong vụ đấu súng và George bị cáo buộc là thủ phạm. Sau đó, vào 9/3/1966, anh em Kray phát hiện George đang uống rượu tại Blind Beggar, quán rượu nằm trong khu vực của nhà Kray ở East End. Ronnie tức giận bắn vào đầu George ngay trước mặt mọi người.

Dù cảnh sát đã bắt giữ Ronnie, sự đe dọa từ đám côn đồ của The Firm khiến không ai dám tố cáo hắn. Khi bị thẩm vấn với tư cách là nhân chứng, nữ nhân viên phục vụ không nhận dạng được Ronnie. Ronnie được tự do.

Một năm sau, Reggie cũng gặp rắc rối vì tội giết người. Dù liên tục trốn tránh công lý, ngày tàn của cặp song sinh Kray đã cận kề.

Ngày 7/6/1967, vợ Reggie tự tử bằng cách dùng thuốc quá liều ở tuổi 23, sau hai năm kết hôn. Trong nhật ký, cô kể Reggie say xỉn về nhà mỗi đêm và luôn chửi mắng. Cô đã cố gắng hủy hôn nhưng cảm thấy bế tắc.

Vài tháng sau cái chết của vợ, dường như bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực, Reggie sát hại dã man thành viên The Firm là Jack McVitie sau khi kẻ này không hoàn thành nhiệm vụ trừ khử một cộng sự cũ của anh em Kray. Không ai tìm thấy thi thể Jack.

Đế chế sụp đổ

Vụ án mạng của Jack McVitie là bước ngoặt trong cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về Ronnie và Reggie của Sở Cảnh sát Thủ đô London.

Trưởng thanh tra Leonard "Nipper" Read từng mở chiến dịch lớn vào năm 1964 nhưng thất bại khi thu thập chứng cứ. Ông tiếp tục truy lùng cặp song sinh vào năm 1967 nhưng thường xuyên vấp phải "bức tường im lặng" ở East End, ngăn cản bất kỳ ai cung cấp thông tin cho cảnh sát.

Đến cuối 1967, thanh tra Leonard quyết định bắt anh em Kray dựa trên bằng chứng đã thu thập được, với hy vọng rằng các nhân chứng khác sẽ ra mặt khi bộ đôi bị giam giữ.

Ngày 8/5/1968, cảnh sát bắt giữ hai anh em Kray tại căn hộ của mẹ họ, cùng với 15 thành viên The Firm. Thanh tra Leonard bí mật phỏng vấn từng người và đưa ra thỏa thuận cho mỗi thành viên băng đảng nếu làm chứng chống lại những người khác.

Dưới áp lực lớn, các thành viên The Firm, trong đó có cánh tay phải của Reggie, Albert Donoghue, bắt đầu hợp tác với cảnh sát và khai ra cặp song sinh.

Reggie (ảnh trên) và Ronnie Kray sau khi bị bắt vì tội giết người, tháng 5/1968. Ảnh: Metropolitan Police

Phiên tòa kéo dài từ tháng 1 đến tháng 3/1969 tạo nên cơn sốt truyền thông. Nhu cầu tham dự phiên tòa lớn đến mức thị trường chợ đen rao bán một chỗ ngồi trong khu vực công cộng của tòa án với giá 5 bảng Anh một ngày.

Tháng 3/1969, Ronnie và Reggie bị kết án tù chung thân (án tử hình đã bị bãi bỏ bốn năm trước), với thời hạn tối thiểu để được ân xá là 30 năm cho tội giết George và Jack.

Tuy nhiên, dù ở trong tù, bộ đôi vẫn lén điều hành một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vệ sĩ cho người nổi tiếng, ca sĩ.

Ronnie chết vì một cơn đau tim vào tháng 3/1995 ở tuổi 61. Năm 2000, Reggie được thả với lý do nhân đạo sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư bàng quang giai đoạn cuối. Vài tuần sau, Reggie cũng qua đời.

Cuộc đời tội phạm của Ronnie và Reggie Ray được tái hiện qua phim tiểu sử The Krays (1990), Legend (2015), The Rise of the Krays (2015) và The Fall of the Krays (2016).

Tuệ Anh (theo ATI, BBC)