Vỏ bọc hào hoa của 'tay chơi' gây tội ác rúng động New York

MỹJennifer Levin phải trả giá bằng tính mạng khi si mê Robert Chambers - kẻ nghiện ngập và trộm cắp nhưng có diện mạo như ngôi sao điện ảnh.

Khoảng 6h15 ngày 26/8/1986, một người đi xe đạp phát hiện thi thể bán khỏa thân của một cô gái ở công viên Central Park, phía sau Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan.

Nạn nhân bị bỏ lại dưới gốc cây, khắp người đầy vết trầy xước và vết cắn. Trên cổ cô gái có những vết đỏ đậm, móng tay bị bầm tím cho thấy nạn nhân đã cố gắng chống chọi trong những giây phút cuối cùng. Nội y của cô được tìm thấy cách thi thể khoảng 46 m.

Cảnh sát nhanh chóng xác định nạn nhân là Jennifer Levin, nữ sinh xinh đẹp 18 tuổi ở Manhattan, New York City. Jennifer chết vì ngạt thở, vào khoảng 5h30 ngày 26/8.

Bạn bè của Jennifer nói đêm đó cô rời quán bar Dorrian's Red Hand cùng một thanh niên tên Robert Chambers, 19 tuổi. Đến nhà Robert, cảnh sát thấy anh ta có những vết xước mới, vẫn còn rỉ máu ở hai bên mặt. Anh ta nói bị mèo cào dù con mèo đã bị cắt móng.

Robert Chambers bước ra khỏi xe cảnh sát với những vết xước rõ ràng trên mặt sau khi bị bắt vì tội giết Jennifer Levin. Ảnh: New York Post

Trong vài giờ thẩm vấn, Robert liên tục nói dối vòng vo. Ban đầu, anh ta phủ nhận rời quán bar với Jennifer, nhưng khi biết nhiều người chứng kiến cả hai đi cùng nhau, Robert quay sang thừa nhận. Anh ta nói hôn tạm biệt Jennifer ở cửa quán rồi về nhà, còn cô đi mua thuốc lá. Khi các thám tử chỉ ra rằng Jennifer không hút thuốc, anh ta thừa nhận nói dối.

Sau đó, Robert khai rằng Jennifer tán tỉnh, dụ dỗ anh ta đến công viên Central Park để quan hệ tình dục. Anh ta nói bị cô tấn công trong lúc quan hệ thô bạo và vô tình siết cổ Jennifer khi cố bảo vệ bản thân.

"Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi cố gắng để tay trái của mình được tự do, sau đó tôi hơi ngồi dậy và nắm lấy cô ấy. Tôi nắm lấy cổ cô ấy hết sức có thể, cô ấy lật nhào và ngã xuống ngay cạnh cái cây, sau đó cô ấy bất động", Robert nói trong đoạn băng thú tội của cảnh sát.

Robert bị bắt vì tội giết người, nhưng được tại ngoại nhờ mối quan hệ của gia đình và số tiền bảo lãnh 157.000 USD từ chủ quán bar Dorrian's Red Hand.

Cảnh sát tiếp tục điều tra sâu về Robert để chứng minh anh ta có ý định giết Jennifer hay không.

Robert sống cùng mẹ là y tá ở khu Upper East Side, Manhattan sau khi gia đình tan vỡ. Mẹ Robert cố làm việc nhiều giờ để trang trải cho anh ta theo học tại các trường tư thục dự bị đại học danh tiếng. Điều kiện gia đình kém hơn khiến Robert khó hòa đồng với các bạn cùng lớp. Anh ta sa lầy vào trộm cắp vặt, nghiện rượu và sử dụng ma túy, bị đuổi học.

Robert nghiện cocain qua những buổi tiệc tùng với đám bạn giàu có hư hỏng. Robert được đám bạn này chấp nhận vì anh ta có đường dây bán ma túy cho họ. Quán bar Dorrian's Red Hand là nơi lui tới yêu thích của họ vì phục vụ rượu cho trẻ vị thành niên.

Jennifer chơi cùng vòng tròn xã giao với Robert và bị anh ta thu hút. Robert có vẻ ngoài nổi bật như ngôi sao điện ảnh, cao khoảng 1,93 m, mắt xanh, tóc nâu.

Bạn gái của Robert vào thời điểm xảy ra án mạng là diễn viên truyền hình tương lai Alex Kapp Horner. "Khi đó tôi 16 tuổi và yêu anh ấy điên cuồng. 20 cô gái khác cũng vậy. Anh ấy là một tay chơi đích thực", Alex kể về Robert.

Nhưng Alex dần nhận ra mối tình đầu là một kẻ nói dối bệnh hoạn. Robert liên tục bịa chuyện về gia thế, che giấu việc dùng cocaine và thuốc lắc. Cặp đôi chia tay sau khi anh ta ăn trộm 50 USD tiền sinh hoạt cả tuần của cô.

Tối 25/8/1986, Alex hẹn gặp Robert ở Dorrian's Red Hand để đòi tiền. Vài tiếng sau giờ hẹn, anh ta mới xuất hiện cùng Jennifer và những người bạn khác.

Theo Alex, Jennifer bày tỏ ý định theo đuổi Robert. Hai người từng hẹn hò một thời gian ngắn và đã quan hệ hai lần, hiện Jennifer muốn tiến tới mối quan hệ nghiêm túc.

Sau khi Alex giận dữ bỏ đi, Robert uống bia và rượu tequila cùng chất kích thích. Anh ta rời quán bar cùng Jennifer vào rạng sáng 26/8, đi bộ đến công viên Central Park để quan hệ tình dục.

Bên công tố đưa ra giả thuyết rằng Robert tức giận giết Jennifer vì bị chọc ghẹo "bất lực" trong khi phê thuốc. Trong cuộc đấu tranh sinh tử kéo dài ba phút, Jennifer cào cấu Robert, bị đấm dã man và làm chết ngạt bằng chiếc áo khoác denim của cô. Sau khi gây án, Robert về nhà ngủ. Anh ta được cho là đã lén đến quan sát cảnh sát điều tra hiện trường vào hôm sau.

Trong khi được tại ngoại, Robert tiệc tùng với bốn bạn nữ trong căn hộ. Anh ta quay mặt về phía máy quay, vặn đầu một con búp bê và nói: "Úi, tôi nghĩ mình đã giết cô ấy. Cả hai mắt của nó đều...", sau đó giọng anh ta lạc đi vì bị một cô gái đá, dường như để cảnh báo vì diễn lại vụ giết Jennifer.

Robert Chambers, 19 tuổi, thu hút nhiều cô gái vì diện mạo bảnh trai. Ảnh: AP

Robert bị buộc tội giết người cấp độ hai. Phiên tòa xét xử bắt đầu vào ngày 4/1/1988, kéo dài 13 tuần. Các công tố viên gặp khó khăn trong việc chứng minh Robert có ý định giết nạn nhân, chủ yếu vì không có nhân chứng.

Luật sư bào chữa Jack Litman cho rằng cái chết của Jennifer xảy ra trong lúc "quan hệ tình dục thô bạo". Jack cáo buộc Jennifer lăng nhăng, nói rằng cô có một cuốn nhật ký tình dục và tình sử của cô có thể được chấp nhận làm bằng chứng. Chiến dịch dựa vào cách biện hộ "đổ lỗi cho nạn nhân", biến Jennifer thành kẻ xúi bẩy vào đêm hôm đó của luật sư bào chữa làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Khi bồi thẩm đoàn không đạt được phán quyết sau 9 ngày cân nhắc, Robert bất ngờ đồng ý thỏa thuận nhận tội. Anh ta nhận tội ngộ sát cấp độ một, với mức án từ 5 đến 15 năm tù.

Khi chủ tọa hỏi liệu anh ta có ý định làm hại Jennifer vào đêm định mệnh đó hay không, Robert bác bỏ tuyên bố ban đầu rằng tất cả chỉ là một tai nạn, nói: "Nhìn lại mọi chuyện, tôi phải nói là có. Trái tim tôi tan nát khi nói ra điều đó".

Trong buổi tuyên án vào tháng 4/1988, Robert nhận bản án 15 năm tù.

Robert được trả tự do vào ngày 14/2/2003. Trả lời phỏng vấn, Robert lại tiếp tục tuyên bố chỉ vô tình bóp cổ Jennifer để tự vệ khi quan hệ tình dục thô bạo.

Robert Chambers ra tù năm 2003. Ảnh: New York Post

Từ 2005 đến 2007, Robert bị bắt hai lần vì liên quan đến ma túy. Hồ sơ cho thấy Robert trở thành con nghiện ở tuổi 14 và đến năm 2007, anh ta sử dụng 10 đến 12 túi heroin mỗi ngày.

Công tố viên từng truy tố Robert về cái chết của Jennifer nhận xét: "Tôi không ngạc nhiên về việc anh ta lại bị bắt. Tôi luôn tin rằng vấn đề với ma túy và rượu sẽ khiến anh ta tiếp tục gặp rắc rối. Anh ta đã có cơ hội cai nghiện và tham gia các khóa học trong tù để ổn định cuộc sống, nhưng rõ ràng anh ta không quan tâm đến điều đó. Anh ta chẳng học được gì trong 20 năm qua".

Ngày 11/8/2008, Robert nhận tội bán ma túy, bị kết án 19 năm tù. Anh ta được trả tự do vào ngày 25/7 vừa qua, sau khi thụ án 15 năm.

Vụ án này được tái hiện trong bộ phim The Preppie Murder (1989), tập "Kiss the Girls and Make Them Die" của series Law & Order (1990), The Preppy Murder: Death in Central Park (2019).

Tuệ Anh (Theo Nypost, Oxygen)