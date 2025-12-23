Vỏ bọc doanh nhân của trùm đòi nợ thuê trá hình 'Được Đất Bắc 620'

TP HCMSở hữu hàng triệu lượt theo dõi trên TikTok, Hồ Thành Được khoác vỏ bọc "doanh nhân hiểu luật", lập công ty mua bán nợ để che giấu hoạt động cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 23/12, Hồ Thành Được (34 tuổi, chủ tài khoản TikTok "Được Đất Bắc 620", quê Đồng Tháp) và 19 người khác bị Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM tiếp tục lấy lời khai, mở rộng điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Ngoài ra, một số cá nhân đứng ra thuê nhóm này đòi nợ cũng bị xem xét vai trò đồng phạm.

Hồ Thành Được, cầm đầu băng nhóm. Ảnh: Công an TP HCM

Xây dựng đế chế 'giang hồ mạng'

Theo cơ quan điều tra, Được xuất thân là lao động tự do, chỉ học đến lớp 9 rồi bỏ ngang. Sau thời gian làm thuê cho các công ty đòi nợ và tích lũy kinh nghiệm, người này tách ra hoạt động riêng với mục tiêu tổ chức việc đòi nợ theo cách bài bản, kín kẽ hơn.

Dù trình độ học vấn thấp, Được được đánh giá là khôn ngoan, khéo ăn nói và có khả năng tổ chức. Người này thường xuyên tự tìm hiểu các quy định liên quan tranh chấp dân sự, hợp đồng kinh tế, nắm rõ kẽ hở pháp luật để đối phó với cơ quan chức năng.

Để hợp thức hóa hoạt động, Được chỉ đạo đàn em thành lập ba pháp nhân gồm Công ty TNHH Mua bán nợ Bắc Nam (quận Gò Vấp cũ), Công ty Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620 và Công ty Mua bán nợ Đất Bắc (cùng ở quận 12 cũ). Được thuê Nguyễn Hoàng Tiến, người có bằng cử nhân Quản trị kinh doanh, đứng tên giám đốc đại diện pháp luật nhằm tạo vỏ bọc tri thức, uy tín.

Băng nhóm khủng bố, quay video bêu xấu con nợ bị bắt Băng nhóm đòi nợ thuê do Hồ Thành Được cầm đầu. Video: Công an TP HCM

Điểm khác biệt của băng nhóm này là chiến lược truyền thông rầm rộ trên không gian mạng. Được đẩy mạnh hoạt động trên không gian mạng. Người này lập tài khoản TikTok "Được Đất Bắc 620" cùng hệ sinh thái fanpage, website vệ tinh, thu hút hơn 4 triệu lượt theo dõi, nhiều video đạt hàng chục triệu lượt xem.

Trong các clip được dàn dựng, nhóm của Được xuất hiện với hình ảnh những người xăm trổ nhưng mặc đồng phục chỉnh tề, đi xe sang, khẳng định hoạt động đòi nợ "đúng quy định pháp luật". Được thường xuyên trực tiếp lên sóng, khẳng định quyền đòi nợ hợp pháp, thậm chí thách thức con nợ kiện ra tòa.

Theo một cán bộ điều tra, chính sự tự tin và vẻ ngoài "giang hồ hiểu luật" này đã khiến nhiều người dân lầm tưởng đây là đơn vị hoạt động hợp pháp, chuyên nghiệp nên đã ký hợp đồng ủy quyền xử lý các khoản nợ khó đòi.

Trên thực tế, theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024 và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, hoạt động mua bán nợ chỉ được phép thực hiện bởi các tổ chức tín dụng và công ty quản lý nợ đủ điều kiện; mọi hành vi đe dọa, quấy rối, gây sức ép người vay trong quá trình xử lý nợ đều bị nghiêm cấm.

Hình ảnh đòi nợ được băng nhóm dàn dựng để đăng lên tiktok. Ảnh: Mạng xã hội

Thủ đoạn khủng bố tinh thần

Kết quả điều tra cho thấy, đằng sau những thước phim hào nhoáng là một tổ chức tội phạm thực thụ. Được tuyển dụng nhân sự chủ yếu là những thanh niên to con, ngoại hình dữ dằn, xăm trổ để dễ bề uy hiếp nạn nhân.

Nhân viên không có lương cứng, không hợp đồng lao động, mà hưởng lợi nhuận chia chác theo tỷ lệ đòi được tiền. Trong mỗi phi vụ, Được hưởng khoảng 50%, số còn lại chia cho các thành viên trực tiếp tham gia.

Thủ đoạn của nhóm là sử dụng số đông, mặc đồng phục, đi ôtô dán logo công ty đến tận nhà hoặc nơi làm việc của con nợ. Tại đây, chúng la lối, gây sức ép, làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của gia đình nạn nhân. Nhóm này cũng phân công người quay video toàn bộ quá trình, sau đó cắt ghép, chỉnh sửa thành các clip ngắn tung lên mạng xã hội.

"Việc đăng tải hình ảnh cá nhân lên mạng của nhóm này không chỉ để khoe thành tích, tìm kiếm khách hàng mới, mà mục đích chính là bôi nhọ danh dự, tạo áp lực dư luận lên người thiếu nợ", cán bộ điều tra cho biết.

Trong nhiều vụ việc, những nạn nhân, đặc biệt là những người làm kinh doanh, vì sợ mất uy tín và tai tiếng nên buộc phải xoay tiền trả, chấp nhận thỏa hiệp. Ngoài ra, nhóm này còn liên tục nhắn tin, gọi điện khủng bố người thân của con nợ để ép trả nợ thay.

Dùng những "giang hồ" xăm trổ và số đông để trấn áp người nợ tiền. Ảnh: Mạng xã hội

Mới đây, Ban Chuyên án Công an TP HCM đã đồng loạt khám xét 6 địa điểm, bắt giữ Được cùng 27 đồng phạm, thu giữ 478 hợp đồng mua bán nợ, 6 ôtô và nhiều dữ liệu điện tử.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ 3 vụ cưỡng đoạt tài sản với số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng, giải quyết tranh chấp qua con đường tòa án, tránh thuê các nhóm đòi nợ trái phép để không vô tình tiếp tay cho tội phạm.

Quốc Thắng