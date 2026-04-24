Vợ Bằng Cường viết ca khúc tặng chồng

Vợ Bằng Cường, ca sĩ Bảo Anh, viết ca khúc "Yêu trở thành thương", hát trong đêm nhạc kỷ niệm 25 năm ca hát của chồng.

Trong show Yêu đời ta hát tối 23/4 tại TP HCM, bạn đời Bằng Cường cho biết chồng là người khuyến khích, động viên cô sáng tác nhạc. Ca sĩ tự nhận là người khô khan, ít thể hiện tình cảm bằng lời. Vì vậy, cô viết ca khúc để bày tỏ tâm tư với Bằng Cường sau hai năm kết hôn. Vợ chồng họ cùng thể hiện ca khúc trong chương trình, nhận được sự cổ vũ của người xem.

Vợ chồng Bằng Cường hát "Yêu trở thành thương"

Bảo Anh là thành viên nhóm nhạc Gemini cùng chị gái song sinh Bảo Trân. Nhóm từng đoạt giải nhất cuộc thi Hợp ca tranh tài 2012, sau đó hoạt động chuyên nghiệp và ra mắt nhiều album ca nhạc.

Theo Bằng Cường, anh và vợ chênh nhau 12 tuổi nhưng hòa hợp mọi thứ, từ tính cách đến công việc. Cả hai đều thích sống nhẹ nhàng, kín tiếng. Anh nỗ lực chạy show, tích góp tiền ra mắt sản phẩm âm nhạc solo hay hát cùng vợ. Thời gian qua, anh cũng mở lớp dạy hát, hỗ trợ các bạn trẻ mới vào nghề. Ca sĩ biết ơn bà xã vì giúp chồng luyện thanh mỗi ngày, là điểm tựa tinh thần, âm thầm lùi về phía sau để anh phát triển sự nghiệp.

Ở tuổi ngoài 40 mới làm bố, anh nói vẫn còn nhiều lúng túng trong việc chăm sóc con, song hạnh phúc với tổ ấm nhỏ. Hiện vợ chồng ca sĩ sống trong căn hộ ở TP HCM.

Ca sĩ Bằng Cường (trái) và vợ trên sân khấu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong đêm nhạc hơn ba giờ, Bằng Cường thể hiện loạt bản hit từng gắn liền với tên tuổi như Ngày hạnh phúc, Tình yêu và nỗi nhớ, Dòng sông buồn, Hình bóng em. Anh nói trong 25 năm cầm micro, anh đối diện không ít khó khăn nhưng chưa bao giờ chùn bước. Ca sĩ may mắn khi gặp được những đàn anh, đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ trên con đường theo đuổi âm nhạc.

Các khách mời trong chương trình là những người gắn bó với anh nhiều năm qua như nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Quang Hà. Bằng Cường song ca Quang Hà các ca khúc như Mảnh tình sai đôi, Khi anh gặp em, Nhiều lúc. Ca sĩ cho biết đàn anh là người dẫn dắt và động viên anh vào TP HCM lập nghiệp.

Bằng Cường, Quang Hà hát "Mảnh tình sai đôi"

Hoài Linh cùng đàn em Tiến Khoa diễn tiểu phẩm hài Trúng số. Sau tiết mục, nghệ sĩ nói lâu lắm rồi anh mới trở lại không gian phòng trà, vui khi gặp lại khán giả. Anh hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ để các ca sĩ, nhất là các bạn trẻ có động lực theo nghề. Gần 400 khán giả nán lại đến 0h nghe Bằng Cường hát liên khúc remix.

Từ trái sang: Bằng Cường, Hoài Linh, Quang Hà ở hậu trường đêm nhạc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bằng Cường là cháu của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Anh được khán giả biết đến qua những ca khúc tự sáng tác và thể hiện như Yêu cô bạn thân, Thần thoại, Tình yêu đẹp, Ngày hạnh phúc, Hình bóng em, Dòng sông buồn. Anh từ Nam Định vào TP HCM lập nghiệp năm 2006.

Hoàng Dung