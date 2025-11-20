Vợ 68 tuổi lừa chồng để có thêm con

MỹMuốn có thêm con nhưng chồng phản đối, bà MaryBeth Lewis đã giả giọng ông trong phiên tòa trực tuyến để hoàn tất thủ tục thuê người mang thai hộ.

Vụ án của bà MaryBeth Lewis, 68 tuổi, đang gây xôn xao dư luận bang New York bởi những tình tiết mà luật sư mô tả là "kỳ quặc đến mức khó tin".

Bà bị cáo buộc giả chữ ký và mạo danh chồng để hợp thức hóa việc sinh đứa con thứ 14 và 15.

MaryBeth Lewis bên các con. Ảnh: Elinor Carucci

Bà MaryBeth, một y tá và chồng Bob Lewis, cựu phi công hãng chuyển phát nhanh FedEx, vốn đã có một gia đình "khổng lồ". Sau 5 người con đầu, họ sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) dùng trứng, tinh trùng hiến tặng để bà MaryBeth tự mang thai thêm 8 lần nữa. Người con thứ 13 chào đời khi bà đã 62 tuổi. "Các con là tình yêu và phước lành của tôi", bà từng chia sẻ.

Sau khi có 13 đứa con, ông Bob không muốn gia đình phình to hơn nữa. Bỏ ngoài tai sự phản đối của chồng, năm 2023 bà MaryBeth âm thầm thực hiện kế hoạch nhờ mang thai hộ.

Để qua mặt quy định pháp luật yêu cầu sự đồng thuận của vợ chồng, bà MaryBeth đã làm giả chữ ký của ông Bob trên hợp đồng. Đỉnh điểm của sự lừa dối diễn ra vào tháng 9/2023. Tại phiên điều trần bắt buộc qua Zoom, bà đăng nhập tài khoản của chồng, tắt camera và giả giọng ông để nói lời "đồng ý" khi thẩm phán chất vấn.

Sự việc chỉ vỡ lở khi giấy tờ nhận con nuôi được gửi về nhà qua đường bưu điện. Ông Bob vô cùng tức giận và lập tức liên hệ luật sư. Vụ việc chuyển sang hướng hình sự. Bà MaryBeth bị truy tố các tội danh: làm giả giấy tờ, mạo danh, khai man và cố ý bắt cóc (giữ trẻ trái phép).

Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ 68 tuổi thừa nhận hành vi nhưng cho rằng mình chỉ muốn tốt cho gia đình. "Tôi cảm thấy không thoải mái với những gì mình đã làm, nhưng hệ thống pháp luật đang đối xử bất công", bà nói.

Cặp song sinh một trai, một gái chào đời hiện được chăm sóc bởi cha mẹ nuôi. Cơ quan chức năng quận Steuben đã can thiệp để ngăn cản vợ chồng Lewis giành quyền nuôi dưỡng. "Chúng ta không thể để những tội ác liên quan đến việc tạo ra sự sống đạt được mục đích", luật sư của Sở Dịch vụ xã hội lập luận.

Điều bất ngờ là hiện tại, ông Bob đã thay đổi thái độ, quay sang ủng hộ vợ trong cuộc chiến pháp lý giành lại hai con. Dù một số người con lớn không đồng tình với việc mẹ tiếp tục sinh nở khi tuổi đã cao, phần lớn vẫn lên tiếng bảo vệ bà. "Mẹ không hoàn hảo, nhưng là người mẹ tuyệt vời", một người con chia sẻ.

Nhật Minh (Theo People)