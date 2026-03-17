Vợ 50 tuổi làm IVF chiều chồng trẻ

ItalyBất chấp những đàm tiếu của dư luận, bà Pilli Cortese vẫn quyết định thụ tinh nhân tạo ở tuổi 50 để thỏa ước nguyện làm cha của người chồng kém 21 tuổi.

Nụ cười của bà Pilli Cortese, 55 tuổi, vụt tắt khi một nhân viên nhà hàng ở Sardinia nhầm bà là bà ngoại của bé Amelie, 5 tuổi. Dù đã quen với việc này, bà vẫn trăn trở trước những lời dè bỉu của dư luận khi cho rằng bà ích kỷ vì sinh con ở tuổi ngũ tuần.

"Tôi cho rằng việc từ chối sinh con chỉ để tận hưởng sự nhàn rỗi cá nhân mới là ích kỷ", bà Pilli quả quyết.

Chuyện tình của Pilli và Ross Lowe, 34 tuổi, bắt đầu từ một cuộc chạm trán tình cờ trên đường phố London năm 2014. Khi đó, Pilli là nữ đạo diễn 44 tuổi, đã ly thân và đang sống cùng con trai út, còn Ross là một nghệ sĩ đường phố mới 23 tuổi. Sự đồng điệu về tâm hồn khiến họ nhanh chóng gắn kết. 3 tháng sau, họ mới nhận ra khoảng cách 21 tuổi giữa hai người.

Sau 3 năm bên nhau, khi Ross bày tỏ khao khát có con, Pilli gạt bỏ mọi lo âu để làm mẹ lần nữa. Ở tuổi 49, sau hai lần sảy thai, bà nhận ra trứng của mình không còn đủ chất lượng. Cặp đôi quyết định đến đảo Síp để thực hiện thụ tinh ống nghiệm (IVF) bằng trứng hiến tặng.

Pilli Cortese, 55 tuổi, cùng chồng Ross Lowe, 34 tuổi, và con gái 5 tuổi, Amelie. Ảnh: Lezli Rose

Niềm vui đậu thai chưa trọn vẹn, Pilli lại đối mặt với cửa ải sinh tử khi phát hiện mang thai đôi. Ở độ tuổi của bà, việc giữ cả hai thai có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng cho cả mẹ và con. Bà buộc phải làm thủ thuật hút bỏ một phôi để đảm bảo cơ hội sống sót cho đứa trẻ còn lại.

"Tôi đã khóc thương cho đứa con không bao giờ được gặp mặt. Tôi muốn hét lên để bác sĩ dừng lại, nhưng nếu làm thế, tôi sẽ tước đi cơ hội sống của cả hai", bà nghẹn ngào.

Tháng 11/2020, bé Amelie chào đời khỏe mạnh, ngay sau sinh nhật lần thứ 50 của mẹ. Dù thể lực không còn sung mãn như lần sinh nở cách đây 30 năm, Pilli luôn cảm thấy may mắn vì có người chồng trẻ tận tâm san sẻ mọi việc, từ thay tã, làm việc nhà đến dắt tay con tập đi.

Khi được hỏi về tương lai lúc bước sang tuổi 70, Pilli đối diện bằng sự điềm tĩnh. "Mẹ tôi sinh tôi năm 42 tuổi và hiện bà vẫn minh mẫn ở tuổi 97. Tôi đang chăm sóc bản thân rất tốt để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc bên gia đình", bà nói.

Hiện tại, phôi thai còn lại của họ đã được hiến tặng cho một cặp vợ chồng hiếm muộn khác. Amelie giờ đây có thêm một người em gái ruột đang lớn lên khỏe mạnh tại Canada.

Nhật Minh (Theo Dailymail)