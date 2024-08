VNtre bảo trợ truyền thông cho cuộc thi phát thanh sinh viên

Trang tin điện tử tổng hợp VNtre bảo trợ truyền thông cho Be Proud Tune 2024 - cuộc thi phát thanh dành cho sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân.

Be Proud Tune là cuộc thi phát thanh được tổ chức thường niên bởi Ban Phát thanh và Tuyên truyền - Đại học Kinh tế Quốc dân NEU. Chủ đề cuộc thi năm nay là "Crash - High Voltage, Dash Through It" với thông điệp "hãy để những thanh âm của đam mê được cất tiếng". Trang tin điện tử tổng hợp VNtre (VN Trẻ) là đơn vị bảo trợ truyền thông cho chương trình.

Đại diện VNtre nhận thư cảm ơn từ ban tổ chức cuộc thi. Ảnh: VNtre

Đại diện ban tổ chức, Be Proud Tune 2024 là một sân chơi cho các bạn trẻ GenZ, tạo cơ hội thể hiện kỹ năng, học hỏi chuyên môn từ những chuyên gia, cố vấn. Các thí sinh còn được kết nối với các MC nổi tiếng từ đó phát triển kỹ năng chuyên môn.

Trải qua ba vòng thi bao gồm vòng đơn, sơ khảo, bán kết, ban tổ chức đã chọn ra 8 thí sinh đạt điểm cao nhất bước vào chung kết hôm 18/7. Ngoài thể hiện kỹ năng chuyên môn, dấu ấn cá nhân, top 8 còn phải xử lý trước những tình huống ban giám khảo đưa ra.

Với chất giọng truyền cảm, dễ nghe cùng khả năng xử lý linh hoạt, thí sinh Nguyễn Thảo Linh, Hà Nội, giành ngôi quán quân. Ngoài ra, các thí sinh Nguyễn Hữu Anh Thái từ NEU và Dương Yến Nhi từ Trường Đại học Giáo dục, lần lượt đạt giải nhì và ba.

Thí sinh, ban giám khảo chụp ảnh sau đêm chung kết. Ảnh: VNtre

COO Dung Bùi, đại diện VNtre cho biết các phần thi chung kết mang đến nhiều cảm xúc, thể hiện được màu sắc riêng của từng người. "Sự nhiệt huyết, tài năng và tinh thần sáng tạo của các bạn sinh viên chính là bệ phóng giúp thắp sáng đam mê phát thanh, khẳng định bản thân và gặt hái thành công trong tương lai", COO Dung Bùi nói.

Đại diện VNtre cũng khẳng định sự quan tâm với thế hệ trẻ qua các sự kiện như cuộc thi phát thanh. Đơn vị dự kiến tiếp tục đồng hành cùng nhiều sự kiện văn hóa, giáo dục để thúc đẩy sự phát triển cộng đồng, lan tỏa thông tin tích cực.

Đại diện nhà bảo trợ truyền thông VNtre chụp ảnh lưu niệm cùng quán quân. Ảnh: VNtre

VNtre là trang thông tin điện tử tổng hợp thuộc sở hữu Công ty Công nghệ 3S Group. Trang tin này ứng dụng công nghệ AI giúp cập nhật tin tức nhanh, chính xác, thông minh. AI giúp gợi ý thông tin theo chủ đề, sự kiện người dùng quan tâm. Công nghệ 3S AI đọc tự động giúp người dùng có thể nghe tin tức ngay trên trang. Nội dung trang tin đa dạng, cập nhật tin tức biến động thị trường như nông sản, xe cộ (SUV, sedan, MPV, Hatchback).

(Nguồn: 3S Group)