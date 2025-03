VnShop kết nối thương hiệu chính hãng với người tiêu dùng số

VnShop hướng tới tạo dựng sân chơi bền vững, không gian để các thương hiệu chính hãng tiếp cận khách hàng và đảm bảo uy tín, lợi nhuận.

Đại diện đơn vị chia sẻ, việc mua hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử khó kiểm soát chất lượng sản phẩm, do đó, người mua có thể không phân biệt được thật - giả. Lúc này, các thương hiệu phải gánh hậu quả. Đây là lý do VnShop không đặt yếu tố uy tín thương hiệu, sự minh bạch, chất lượng và cam kết bảo vệ người tiêu dùng lên hàng đầu, thay vì giá rẻ.

VnShop liên kết với các thương hiệu chính hãng. Ảnh: VnShop

VnShop đặt ra tiêu chí: hợp tác với thương hiệu chính hãng, có nguồn gốc minh bạch, giúp doanh nghiệp giữ vững định vị. Hiện, nền tảng có sự góp mặt của các thương hiệu lớn như Nike, Adidas, Philips, Cocoon, Clarins, The History of Whoo, Make Up For Ever, NAN, Simply... nhằm khai thác tiềm năng từ nền tảng này, tiếp cận đúng đối tượng khách hàng.

Ngoài ra, VnShop đưa ra các cơ chế hợp tác tối ưu cho thương hiệu để dễ dàng thâm nhập thị trường, mở rộng tệp khách hàng, thay vì đầu tư thêm cho quảng bá hay vận hành.

Cuối năm 2024, VnShop ký kết hợp tác với ASH, nhà phân phối của các thương hiệu quốc tế như Nike, Descente, G/Fore. Đại diện ASH chia sẻ, đơn vị nhận thấy tiềm năng lớn từ VnShop trong việc đưa sản phẩm đến gần hơn với hàng triệu khách hàng trên cả nước.

"Hợp tác với VnShop là một bước đi chiến lược để khẳng định vị thế của ASH trong lĩnh vực thời trang thể thao chính hãng, nâng cao trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng", vị đại diện nói.

Mỗi sản phẩm bán trên VnShop đều được kiểm soát về chất lượng và nguồn gốc, từ mỹ phẩm, thời trang, đồ gia dụng tới đồ công nghệ. Điều này giúp người tiêu dùng tránh rủi ro mua phải hàng kém chất lượng, đồng thời, các thương hiệu chính hãng cũng có thể tiếp cận thị trường minh bạch và bền vững.

Chị Thu Hà (32 tuổi, nhân viên văn phòng, TP HCM) cho biết, chị tình cờ biết đến nền tảng trên ứng dụng ngân hàng nên đã đặt vài sản phẩm, thanh toán, theo dõi đơn hàng đều trong một ứng dụng mà không cần tải thêm app.

"Tôi yên tâm vì VnShop chỉ bán hàng chính hãng, có chính sách đổi trả rõ ràng và cam kết hoàn tiền 150% nếu phát hiện hàng giả", chị chia sẻ.

Người dùng có thể trải nghiệm mua sắm VnShop trên ứng dụng ngân hàng. Ảnh minh họa: VnShop

Bên cạnh lợi ích cho khách hàng, thương hiệu, việc tích hợp VnShop cũng giúp ngân hàng mở rộng hệ sinh thái số, bổ sung tiện ích cho khách hàng trong quá trình sử dụng ứng dụng. Hiện, VnShop được tích hợp trên hơn 20 ứng dụng ngân hàng như VCB Digibank, BIDV SmartBanking, Agribank Plus, VietinBank iPay Mobile, Eximbank EDigi... hay ví VNPAY.

Theo đại diện VnShop, việc xây dựng cộng đồng mua sắm chính hãng không chỉ đáp ứng mong muốn của người tiêu dùng, mà còn là hướng đi cần thiết để bảo vệ doanh nghiệp trong thị trường thương mại điện tử biến động. VnShop góp phần định hình lại cách thương hiệu chính hãng tiếp cận khách hàng, tránh được vòng xoáy giá rẻ thiếu bền vững.

Nhật Lệ