VNPT triển khai mô hình hoạt động mới

VNPT áp dụng mô hình quản trị và sản xuất - kinh doanh mới hướng đến tổ chức tinh gọn, linh hoạt, minh bạch và vận hành dựa trên dữ liệu, từ ngày 1/10.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đang trong lộ trình áp dụng mô hình quản trị hiện đại, phân cấp rõ ràng, gắn quyền hạn với trách nhiệm.

Theo đó, ngày 27/8, tập đoàn quyết định việc sáp nhập Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT-VinaPhone) và Tổng công ty Truyền thông (VNPT-Media) trở thành các đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty mẹ. Đồng thời, đơn vị triển khai cơ cấu lại toàn diện từ ngày 1/10, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình đổi mới của doanh nghiệp.

Mô hình quản trị dựa trên dữ liệu giúp VNPT nâng cao tính minh bạch. Ảnh: VNPT

Đại diện tập đoàn cho biết việc tái cấu trúc tập đoàn không chỉ mang ý nghĩa chiến lược mà còn là một yêu cầu tất yếu, khách quan nhằm đáp ứng những đòi hỏi phát triển trong giai đoạn mới. Trọng tâm của quá trình này là giảm đầu mối kinh doanh và kỹ thuật tại 34 tỉnh, thành phố; tinh gọn các cấp trung gian; đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền và làm rõ trách nhiệm của từng đầu mối trong hệ thống. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp từng bước chuyển sang mô hình điều hành trên môi trường số. Trong đó mọi hoạt động được vận hành dựa trên dữ liệu, bảo đảm tính liên thông, minh bạch và khả năng phản ứng nhanh trước nhu cầu thị trường.

Mục tiêu cốt lõi của tái cấu trúc là nâng cao trải nghiệm khách hàng, cải thiện trải nghiệm nhân viên, đồng thời khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để từng đơn vị và cá nhân phát huy vai trò chủ động trong vận hành và phục vụ. Cùng với sự trưởng thành về chuyển đổi số nội bộ cũng như dữ liệu, VNPT hướng tới xây dựng một mô hình quản trị hiện đại, tiệm cận chuẩn mực của doanh nghiệp công nghệ số xuất sắc.

Mục tiêu cốt lõi của tái cấu trúc là nâng cao trải nghiệm khách hàng. Ảnh: VNPT

Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu, quản trị dựa trên dữ liệu đã trở thành chuẩn mực và là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững. Tập đoàn đang chuyển đổi hệ thống quản trị theo mô hình data-driven, nghĩa là mọi quyết định từ chiến lược, sản phẩm đến vận hành đều dựa trên dữ liệu thời gian thực, giúp tăng tốc độ, tính khách quan, giảm rủi ro cảm tính, đồng thời nâng cao minh bạch và năng lực cạnh tranh.

Trên nền tảng số hóa toàn diện, doanh nghiệp ứng dụng các công nghệ hiện đại như AI, Big Data, Cloud để tự động hóa quy trình, thông minh hóa chăm sóc khách hàng, cung cấp dịch vụ và quản trị nội bộ. Đồng thời, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ số rộng khắp, từ viễn thông, công nghệ thông tin đến giáo dục, y tế, chính phủ số, đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội.

Nhân viên VNPT tư vấn cho khách hàng. Ảnh: VNPT

"Mô hình mới được thiết kế để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lượng hóa hiệu suất, gắn rõ trách nhiệm và phân bổ nguồn lực minh bạch. Đây là nền tảng hình thành văn hóa tổ chức dựa trên dữ liệu, hướng đến hiệu quả thực chất và hiện thực hóa mục tiêu trở thành doanh nghiệp số chủ lực quốc gia như kỳ vọng của Chính phủ", Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm khẳng định.

