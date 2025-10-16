VNPT ra mắt đồng hồ trẻ em BiboWatch

Đồng hồ thông minh BiboWatch tích hợp SIM 4G của VNPT giúp phụ huynh dễ dàng biết chính xác vị trí của con và hỗ trợ trẻ trong học tập.

Đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho biết trẻ chỉ cần đeo đồng hồ Bibo Watch như một món phụ kiện nhỏ gọn, thoải mái đi học, tham gia ngoại khóa hay vui chơi cùng bạn bè mà không có cảm giác vướng víu hay bị theo dõi. Trong khi đó, phụ huynh dễ dàng nắm bắt tình hình của con nhờ hệ thống tính năng thông minh và an toàn.

Trẻ em có thể liên lạc với phụ huynh dễ dàng khi sử dụng đồng hồ thông minh BiboWatch. Ảnh: VNPT

Thiết bị hỗ trợ liên lạc hai chiều qua gọi thoại, video, tin nhắn văn bản và tin nhắn thoại, giúp cha mẹ có thể kết nối với con bất cứ khi nào cần. Đặc biệt, khả năng định vị đa chế độ (GPS, Wi-Fi, LBS) hỗ trợ phụ huynh xác định vị trí của con chính xác chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Hệ thống còn cho phép cài đặt "vùng an toàn", khi trẻ ra khỏi khu vực đã thiết lập, ứng dụng sẽ tự động gửi cảnh báo. Trong những tình huống khẩn cấp, trẻ chỉ cần nhấn giữ nút SOS, đồng hồ sẽ gửi tín hiệu và vị trí tới ba số điện thoại ưu tiên.

Không chỉ chú trọng đến an toàn, BiboWatch còn giúp trẻ hình thành thói quen tốt trong học tập và sinh hoạt. Chế độ lớp học hỗ trợ trẻ tập trung khi đến trường, tránh bị xao nhãng bởi tin nhắn hay cuộc gọi. Các tính năng như báo thức, nhắc thời khóa biểu, đếm bước chân, trò chơi toán học nhỏ... góp phần rèn luyện tính tự giác và tư duy tích cực. Bên cạnh đó, tính năng chặn số lạ giúp trẻ tránh được các liên hệ không mong muốn, tạo môi trường giao tiếp lành mạnh. Nhờ vậy, phụ huynh vừa trao cho con sự tự do phát triển, vừa đảm bảo an toàn cho con bằng công nghệ hiện đại.

Trẻ dễ dàng cài đặt các tính năng trên đồng hồ BiboWatch. Ảnh: VNPT

Ngoài ra, giá trị của BiboWatch không chỉ nằm ở thiết kế và tính năng mà còn ở SIM 4G do VNPT cung cấp - yếu tố đảm bảo kết nối ổn định và liền mạch. Nhờ hạ tầng mạng phủ sóng toàn quốc, SIM 4G của VNPT giúp đồng hồ hoạt động mượt mà ở mọi nơi, từ thành phố đến vùng nông thôn. Các gói cước đi kèm cũng linh hoạt, giúp gia đình dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu sử dụng của trẻ.

Theo đại diện doanh nghiệp, BiboWatch không chỉ giải quyết nỗi lo thường trực của phụ huynh về sự an toàn của con mà còn mở ra cách tiếp cận mới - nuôi dạy con trong môi trường công nghệ lành mạnh, cân bằng giữa tự do và giám sát. Với trẻ, đây sẽ là "người bạn đồng hành đa màu sắc", vừa giúp liên lạc, vừa hỗ trợ học tập và vui chơi. Với cha mẹ, đó là công cụ quản lý an toàn, đồng hành cùng con trong mọi bước đi.

(Nguồn: VNPT)