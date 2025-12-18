VNPT ra mắt công ty AI, nhắm vào thị trường Mỹ, Nhật

Công ty VNPT AI, ra mắt sáng 18/12, đặt mục tiêu đưa sản phẩm trí tuệ nhân tạo Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Việc thành lập VNPT AI diễn ra sau nhiều năm doanh nghiệp Việt đầu tư xây dựng nền tảng công nghệ và nhân lực về AI. Theo VNPT, đây là bước chuyển từ giai đoạn phát triển AI như một mảng công nghệ sang mô hình tổ chức chuyên trách, nhằm tập trung nguồn lực và tăng tốc thương mại hóa sản phẩm.

Công ty VNPT AI ra mắt sáng 18/12. Ảnh: Thúy Quỳnh

Nền tảng của VNPT AI là hệ thống hạ tầng dữ liệu và tính toán đã được đầu tư trong thời gian dài. Hiện doanh nghiệp này sở hữu hạ tầng dữ liệu lớn với dung lượng khoảng 20 petabyte, năng lực xử lý gần 20 terabyte dữ liệu mỗi ngày, cùng hệ thống tính toán hiệu năng cao quy mô hàng trăm petaflop và vẫn còn mở rộng. Theo VNPT, đây là điều kiện cần để phát triển các mô hình AI quy mô lớn, phục vụ các bài toán triển khai ở tầm quốc gia.

Song song với hạ tầng, VNPT AI quy tụ hơn 200 chuyên gia, kỹ sư AI và khoa học dữ liệu. Đội ngũ được đào tạo trong và ngoài nước, trưởng thành từ các bài toán thực tiễn tại Việt Nam.

Tại lễ ra mắt, Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm cho biết AI được xác định là mũi nhọn chiến lược mới của tập đoàn. "VNPT AI sẽ trở thành xung lực mới của VNPT", ông nói, đồng thời nhấn mạnh tập đoàn đã từng bước hình thành được năng lực AI cốt lõi, có khả năng mở rộng ở quy mô lớn.

Theo ông Liêm, sau 7 năm đầu tư và sáng tạo, các nền tảng AI của VNPT đã phục vụ hàng tỷ lượt xử lý, với nhiều sản phẩm tiếp cận hàng chục triệu người dân, doanh nghiệp, ngân hàng và cơ quan nhà nước. Trong đó có các nền tảng định danh điện tử eKYC, hệ thống trợ lý ảo, chatbot hỗ trợ thủ tục hành chính.

Theo định hướng được công bố, VNPT AI đặt mục tiêu dẫn đầu trong nghiên cứu, phát triển và làm chủ các mô hình AI. Về sản phẩm, công ty hướng tới các giải pháp có khả năng ứng dụng thực tiễn cao, trước hết triển khai trong nội bộ, coi đây là "bệ phóng" để phát triển tại thị trường trong nước, từng bước vươn ra toàn cầu.

Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm. Ảnh: Thúy Quỳnh

Chia sẻ về định hướng, CEO VNPT AI Nguyễn Tiến Cường cho biết công ty sẽ tập trung phát triển hệ sinh thái AI và GenAI, vừa phục vụ các đơn vị thành viên, vừa cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng bên ngoài. "Trọng tâm là đưa các sản phẩm AI ra thị trường quốc tế, trước hết là Mỹ, Singapore, Australia, Dubai, Nhật Bản và Hàn Quốc", ông Cường nói.

VNPT AI cũng lên kế hoạch mở rộng phòng thí nghiệm AI và hạ tầng tính toán hiệu năng cao, với quy mô tối thiểu gấp 20 lần so với hiện tại. Đây là nền tảng cho việc nghiên cứu và phát triển mô hình AI lớn, cũng như làm chủ các công nghệ chiến lược.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhận định, việc thành lập VNPT AI với định hướng "đi ra nước ngoài, chinh phục thế giới", cùng tuyên bố "chuyển từ telco thành techco" là những quyết định lớn và đúng xu thế.

Cách làm này cũng đúng với định hướng Make in Viet Nam và Go Global, "làm chủ công nghệ lõi và đi ra nước ngoài" của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông cho rằng định hướng trên đòi hỏi tập đoàn phải có tham vọng lớn, đầu tư lâu dài, quyết tâm cao, cách làm đúng và đột phá.

Trí tuệ nhân tạo là một trong 11 nhóm công nghệ thuộc Danh mục chiến lược do Thủ tướng ký ban hành hồi tháng 6, với các nhóm sản phẩm cụ thể như mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, trợ lý ảo, trí tuệ nhân tạo chuyên ngành, trí tuệ nhân tạo phân tích.

Trước đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng ban hành 21 bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong mảng AI, các bài toán tập trung vào xây dựng trợ lý ảo, phát triển mô hình AI ngôn ngữ tiếng Việt có khả năng hiểu sâu ngữ cảnh trong nhiều lĩnh vực.

Trọng Đạt