VNPT muốn thoái toàn bộ vốn tại MSB

VNPT muốn đấu giá 188,7 triệu cổ phiếu MSB, tức toàn bộ vốn tại ngân hàng này và ước tính thu về trên 3.400 tỷ đồng.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) dự kiến đấu giá hơn 6% vốn đang sở hữu tại ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) vào ngày 26/12. Động thái này nhằm thực hiện quyết định của Thủ tướng về đề án tái cơ cấu lại VNPT đến hết năm nay. Theo đó, tập đoàn phải giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới 50% hoặc thoái toàn bộ vốn tại 26 doanh nghiệp, gồm MSB.

VNPT có thể thu về tối thiểu 3.440 tỷ đồng từ thương vụ trên, với mức khởi điểm 18.239 đồng một đơn vị, gấp 1,4 lần thị giá cổ phiếu hiện tại của MSB trên thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đều có thể tham gia phiên đấu giá này.

Ngoài MSB, tập đoàn còn lên kế hoạch thoái vốn tại loạt doanh nghiệp như VTC Telecom, Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông, Viễn thông - Tin học Bưu điện...

Trụ sở VNPT tại Hà Nội. Ảnh: VNPT.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024, VNPT nắm giữ hơn 157 triệu cổ phiếu MSB, tương ứng 6,05% vốn điều lệ của ngân hàng. Tính đến cuối 2024, giá trị của khoản đầu tư này là 1.832 tỷ đồng, trong khi giá gốc là 580 tỷ.

Năm nay, MSB tiếp tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 20%. Vì vậy, lượng cổ phiếu nắm giữ của VNPT tiếp tục tăng lên nhưng giá gốc không đổi.

VNPT là cổ đông sáng lập của MSB (tiền thân là Maritime Bank) từ năm 1991. Trong quá khứ, tập đoàn này từng nhiều lần muốn thoái vốn khỏi ngân hàng nhưng chưa thành công.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, MSB lãi trước thuế 4.760 tỷ đồng. Tổng tài sản của nhà băng đạt 356.000 tỷ, tăng 11% so với cuối năm ngoái.

Trọng Hiếu