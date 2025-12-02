VNPT khuyến mãi gần 4,2 tỷ đồng mừng năm mới

Toàn bộ thuê bao di động VinaPhone và khách hàng sử dụng Internet VNPT có cơ hội trúng iPhone 17 Pro Max và nhận các giải thưởng hấp dẫn.

Nhằm tri ân khách hàng dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026, VNPT triển khai chương trình khuyến mại quy mô lớn mang tên "Tết sum vầy - Trao iPhone 17", diễn ra từ ngày 1/12/2025 đến 1/2/2026 trên toàn quốc.

Cơ cấu giải thưởng của chương trình gồm 18 giải nhất, mỗi giải là một chiếc iPhone 17 Pro Max 1TB trị giá 52 triệu đồng; 90 giải nhì, mỗi giải là iPhone 17 256GB trị giá 26 triệu đồng. Bên cạnh đó, mỗi tuần còn có 50 thuê bao VinaPhone và 50 khách hàng Internet sở hữu số lượng Mã dự thưởng nhiều nhất được tặng một đồng thẻ nạp và Camera Indoor VNPT. Tổng cộng có 1.008 giải thưởng với tổng giá trị gần 4,2 tỷ đồng dành cho các khách hàng may mắn.

VNPT sẽ trao thưởng cho khách hàng trúng giải theo tuần. Ảnh: VNPT

Theo đó, ban tổ chức sẽ quay thưởng hàng tuần dành cho toàn bộ thuê bao di động VinaPhone và khách hàng đang sử dụng Internet VNPT. Đối với thuê bao VinaPhone, khách hàng chỉ cần đăng ký mới, gia hạn hoặc nâng cấp gói cước từ 50.000 đồng, sẽ có cơ hội nhận Mã dự thưởng. Trong khi đó, khách hàng Internet VNPT khi đăng ký mới hoặc nâng cấp gói cước trả trước từ 3 tháng trở lên, chuyển đổi sang công nghệ XGSPON hoặc tích hợp thêm các dịch vụ như MyTV, Wi-Fi Mesh, Camera cũng sẽ được cấp Mã dự thưởng tương ứng.

Quy trình xét thưởng được thực hiện minh bạch, căn cứ trên thời điểm phát sinh doanh thu hoặc thời điểm thanh toán tùy theo loại thuê bao nhằm bảo đảm công bằng cho tất cả khách hàng tham gia chương trình.

Khách hàng có thể tra cứu Mã dự thưởng bằng cách soạn tin nhắn với cú pháp "MDT gửi 1558" đối với thuê bao di động VinaPhone hoặc truy cập website khuyenmai.vinaphone.com.vn. Danh sách trúng thưởng sẽ được cập nhật công khai trên website sau khi hoàn tất xác minh thông tin khách hàng. Các buổi livestream quay thưởng được tổ chức hàng tuần trên fanpage VNPT – VinaPhone.

Khách hàng có cơ hội nhận những giải thưởng giá trị. Ảnh: VNPT

Đại diện VNPT cho biết chương trình "Tết sum vầy - Trao iPhone 17" không chỉ là hoạt động tri ân khách hàng dịp năm mới mà còn thể hiện cam kết của đơn vị trong việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng, góp phần lan tỏa niềm vui sum vầy tới hàng triệu gia đình Việt.

Trong mùa tiêu dùng cao điểm cuối năm, đây cũng là cơ hội để khách hàng lựa chọn các gói cước 5G tốc độ cao, Internet công nghệ thế hệ mới XGSPON hoặc trang bị thêm các giải pháp nhà thông minh như Wi-Fi Mesh, AI Camera cho gia đình. Khách hàng có thể tham khảo và đăng ký dịch vụ tại cửa hàng trực tuyến của VNPT tại digishop.vnpt.vn.

(Nguồn: VNPT)