VNPT Family Safe nhận danh hiệu 'Chìa khóa vàng'

Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam VNISA trao danh hiệu cho giải pháp của VNPT ở hạng mục “Sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc”, hôm 12/12.

Chương trình được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp với Cục An toàn thông tin tổ chức lễ công bố, trao tặng danh hiệu. Dịch vụ bảo vệ và giám sát truy cập mạng VNPT Family Safe được trao danh hiệu "Chìa khóa vàng" ở hạng mục "Sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc".

Đại diện VNPT (giữa) nhận giải từ Ban tổ chức. Ảnh: VNPT

Đây là năm thứ tám chương trình này được tổ chức, nhằm tôn vinh các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và doanh nghiệp an toàn thông tin xuất sắc tại Việt Nam. Chương trình năm nay khởi động từ tháng 6, với Hội đồng bình chọn gồm 23 thành viên là lãnh đạo, quản lý, chuyên gia hàng đầu về an toàn thông tin và đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, trường đại học lớn.

"Danh hiệu này khẳng định năng lực và chất lượng dịch vụ của VNPT Cyber Immunity (VCI) cũng như nỗ lực của VCI và VNPT trong phát triển các giải pháp an toàn thông tin hướng tới cộng đồng", đại diện VNPT nói.

Theo đó, VNPT Family Safe là dịch vụ quản lý truy cập Internet dành cho khách hàng sử dụng mạng băng rộng cố định của VNPT. Dịch vụ được triển khai qua mô hình nhúng dịch vụ vào thiết bị ONT hoặc Wifi Mesh thông qua nâng cấp firmware. Family Safe cung cấp hai nhóm tính năng chính: Tính năng quản lý truy cập Internet và Tính năng an toàn.

Người dùng theo dõi tính năng trên ứng dụng VNPT Family Safe. Ảnh: VNPT

Khi truy cập ứng dụng trên thiết bị di động, người dùng có thể quản lý tất cả các thiết bị kết nối đến ONT hoặc Wifi Mesh. Dịch vụ này giới hạn thời gian sử dụng Internet của từng thiết bị, chặn game, mạng xã hội theo thời gian cụ thể hoặc lên lịch truy cập mạng theo từng khung giờ. Tính năng an toàn của Family Safe tự động chặn kết nối đến các địa chỉ lừa đảo, mã độc, lọc nội dung độc hại trên nền tảng YouTube, Google, Bing...

Theo VNPT, nhờ những tính năng hữu ích, lọc chặn hiệu quả khi tích hợp từ đầu vào, Family Safe đáp ứng nhu cầu của các bậc cha mẹ trong việc bảo vệ con khỏi nguy cơ trực tuyến mà không cần cài đặt ứng dụng lên thiết bị của con. "Ngay từ khi ra mắt, VNPT Family Safe đã nhanh chóng được đón nhận bởi nhiều phụ huynh", đại diện VNPT nói. VNPT hiện triển khai chương trình miễn phí hai tháng trải nghiệm dịch vụ này. Sau đó, chi phí sử dụng từ 20.000 đồng một tháng.

(Nguồn: VNPT)