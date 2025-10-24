VNPT đưa loa thanh toán thông minh đến gần tiểu thương

VNPT mang đến giải pháp thanh toán hiện đại với chiếc loa nhỏ gọn, kết nối ổn định và hỗ trợ tận tâm, giúp tiểu thương, hộ kinh doanh an tâm trong từng giao dịch.

Đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho biết thay vì liên tục kiểm tra điện thoại để xác nhận chuyển khoản, chỉ cần nghe tiếng "ting" quen thuộc từ loa, người bán có thể nhận biết giao dịch đã hoàn tất. Với khách hàng, âm thanh ấy cũng là tín hiệu rõ ràng, minh bạch, giúp họ tin tưởng hơn vào quá trình thanh toán.

Các sản phẩm loa âm thanh được VNPT phân phối nổi bật nhờ chất lượng kết nối ổn định, dịch vụ bảo hành tin cậy và khả năng tương thích linh hoạt. Một số dòng tiêu biểu như: loa MBBank, TingBox 1 và TingBox 2 phù hợp với từng nhu cầu kinh doanh. Trong đó, loa MBBank dành cho khách hàng sử dụng tài khoản MB, giúp giao dịch được xác nhận nhanh chóng, đồng bộ ngay trong hệ sinh thái của ngân hàng. Sản phẩm được phân phối qua nền tảng OneSME mang lại sự tiện lợi khi đăng ký và sử dụng dịch vụ, đặc biệt tối ưu cho tiểu thương đã có thời gian gắn bó lâu dài với MB.

Loa thông báo thanh toán giúp người bán hàng và khách hàng thuận tiện hơn trong quá trình giao dịch. Ảnh: VNPT

TingBox 1 được yêu thích nhờ khả năng kết nối song song cả 4G và Wi-Fi, phù hợp cho cửa hàng cố định lẫn buôn bán lưu động tại các chợ hay quầy hàng di động. Với ưu điểm này, tiểu thương không lo ngại mất kết nối khi đường truyền không ổn định. Trong khi đó, TingBox 2 mở rộng khả năng liên kết với nhiều ngân hàng và cả VNPT Money, đồng thời tích hợp mini app PayAlert trên Zalo, giúp người bán thao tác thuận tiện mà không cần cài thêm ứng dụng.

Điểm chung của các thiết bị này nằm ở sự kết nối ổn định đến từ Sim 4G của VNPT. Việc VNPT cung cấp Sim 4G chuyên dụng cho các thiết bị loa thông báo không chỉ giúp đảm bảo tín hiệu liên tục, mà còn mang lại sự an tâm cho tiểu thương khi mọi giao dịch đều được cập nhật kịp thời, không bị gián đoạn bởi yếu tố kỹ thuật. Nhờ sự hậu thuẫn về hạ tầng viễn thông, đội ngũ tư vấn và mạng lưới điểm giao dịch rộng khắp 34 tỉnh thành, VNPT đang góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với mọi người dân, ngay cả ở những khu vực chợ truyền thống hay vùng nông thôn.

"Với vai trò nhà cung cấp viễn thông và công nghệ hàng đầu Việt Nam, VNPT đảm nhận việc phân phối sản phẩm, bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật và hậu mãi trọn gói", đại diện doanh nghiệp khẳng định.

TingBox thúc đẩy xu hướng thanh toán hiện đại. Ảnh: VNPT

Trong thời gian tới, VNPT sẽ tiếp tục hợp tác với nhiều đối tác để phát triển thêm các dòng TingBox với tính năng mở rộng hơn, hỗ trợ tiểu thương quản lý doanh thu, kết nối với ứng dụng bán hàng và tối ưu quy trình vận hành. Những bước đi này không chỉ giúp người bán tiết kiệm thời gian, giảm sai sót trong giao dịch mà còn thể hiện vai trò của đơn vị này trong việc đưa các ứng dụng công nghệ thực tiễn vào đời sống kinh tế thường nhật.

