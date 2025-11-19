VNPT đồng hành hộ kinh doanh chuyển đổi kê khai thuế

Đội ngũ VNPT sẽ giúp các hộ, cá nhân kinh doanh xử lý vấn đề về hóa đơn, chữ ký số, tặng các gói khuyến mãi khi sử dụng phần mềm bán hàng HKD.

VNPT tại các tỉnh, thành phố trên cả nước phối hợp cơ quan thuế triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, truyền thông và ký kết hợp tác toàn diện với các hộ kinh doanh. Mục tiêu chung là đồng hành cùng ngành thuế trong kế hoạch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh", từ ngày 1/11 đến 30/12.

Trong suốt 60 ngày cao điểm, đội ngũ VNPT tại các địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ cùng cán bộ thuế đến từng cửa hàng, khu kinh doanh để tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp. Đội ngũ kỹ thuật luôn túc trực để giải đáp và xử lý các vấn đề về hóa đơn, chữ ký số, phần mềm hay tờ khai thuế, giúp hộ kinh doanh dù không rành công nghệ vẫn có thể thực hiện nghĩa vụ thuế một cách chủ động, minh bạch và thuận tiện.

"Từ việc giải thích lợi ích của mô hình kê khai, hướng dẫn đăng ký, tập huấn nghiệp vụ đến hỗ trợ cài đặt phần mềm, VNPT và cơ quan Thuế giúp hộ kinh doanh chuyển đổi thuận lợi và tự tin hơn khi thao tác trên môi trường số", đại diện đơn vị cho biết.

Nhân viên VNPT hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng phần mềm bán hàng HKD. Ảnh: VNPT

Bên cạnh đó, VNPT triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực thông qua giải pháp phần mềm bán hàng VNPT HKD. Phần mềm tích hợp đầy đủ các chức năng quản lý bán hàng, kế toán, kiểm kê, xuất hóa đơn điện tử và hỗ trợ kê khai thuế, giúp hộ kinh doanh dễ dàng làm quen với mô hình mới.

Doanh nghiệp còn áp dụng gói khuyến mãi lớn dành riêng cho hộ, cá nhân kinh doanh như: miễn phí khởi tạo và sử dụng phần mềm VNPT HKD trong 6 tháng; tặng thêm 6 tháng sử dụng chữ ký số VNPT SmartCA và 1.000 hóa đơn điện tử trên máy tính tiền. Những ưu đãi này giúp giảm chi phí chuyển đổi ban đầu cho hộ kinh doanh. Chương trình được triển khai trên toàn quốc đến hết năm 2026.

Theo ông Đỗ Kế Công, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ số doanh nghiệp, VNPT VinaPhone, với vai trò là đối tác công nghệ lâu năm của ngành thuế, VNPT cam kết cung cấp những giải pháp phù hợp, chi phí hợp lý để đồng hành cùng các hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi. "Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ góp phần quan trọng vào thành công của kế hoạch 60 ngày cao điểm và thúc đẩy một môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại", ông nói.

Ngày 31/10/2025, Cục Thuế ban hành quyết định triển khai kế hoạch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh". Đây là một chủ trương lớn, thể hiện quyết tâm hiện đại hóa quản lý thuế, tăng tính minh bạch, công bằng và thúc đẩy hộ kinh doanh sớm làm quen với mô hình kê khai dựa trên nền tảng số. Mô hình mới yêu cầu hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, chữ ký số và phần mềm quản lý để đảm bảo dữ liệu minh bạch, chính xác.

(Nguồn: VNPT)