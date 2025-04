VNPT cung cấp gói cước Internet từ 300 Mbps

Từ 1/4, tất cả gói cước Internet mới của VNPT sẽ có tốc độ tối thiểu 300 Mbps, gấp gần hai lần tốc độ trung bình tại Việt Nam.

Việc nâng tốc độ tối thiểu cho các gói cước được VNPT kỳ vọng sẽ thiết lập dấu mốc mới cho các nhà cung cấp Internet tại Việt Nam. VNPT cho biết, báo cáo tốc độ Internet toàn cầu từ Ookla Speedtest chỉ ra tốc độ băng rộng cố định trung bình trên thế giới thường ở mức 100 Mbps, tại Việt Nam là 167 Mbps (tháng 12/2024 – 2/2025).

Tốc độ Internet cố định trung bình trên thế giới. Nguồn: Speedtest

"Do đó, tốc độ tối thiểu 300 Mbps là rất cao so với mức trung bình hiện nay, so với toàn cầu và tương đương mức bình quân của 5 quốc gia và khu vực có hạ tầng mạng tốt nhất thế giới", đại diện VNPT cho biết. "Việc cung cấp tốc độ 300 Mbps ở mức tối thiểu cho thấy hạ tầng Internet Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, vượt trội so với xu hướng toàn cầu". Theo đó, tốc độ trung bình tại Singapore là 345 Mbps, UAE là 313 Mbps, Hongkong là 312 Mbps hay Pháp là 290 Mbps.

Cung cấp gói cước internet từ 300 Mbps là bước đột phá trong chiến lược nâng cấp hạ tầng của VNPT, nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. VNPT cũng tích hợp nhiều dịch vụ như truyền hình, di động, công nghệ mở rộng Wifi Mesh, AI Camera an ninh thông minh... Khách hàng tại các khu vực hỗ trợ XGSPON sẽ được trải nghiệm băng thông đối xứng với tốc độ tải lên và tải xuống cùng đạt tối đa đến 10 Gbps, lần đầu tiên triển khai tại Việt Nam.

Tốc độ trung bình của Internet di động (Mobile) và Internet cố định (Fixed Broadband) tại Việt Nam. Nguồn: Speedtest

Người dùng có thể chọn các gói Home Internet, HomeTV, Home Cam hoặc Home Combo. VNPT còn cung cấp ưu đãi cho khách hàng đăng ký mới: khi đăng ký gói 12 tháng sẽ được tặng một tháng sử dụng miễn phí.

(Nguồn: VNPT)