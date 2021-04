VNPT có 16 sản phẩm số đạt giải Sao Khuê

Ngoài phần mềm VNPT iOffice vào top 10, 15 sản phẩm và giải pháp công nghệ khác của VNPT cũng được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2021.

Tại lễ công bố vào trao giải thưởng Sao Khuê mới diễn ra tại Hà Nội, VNPT là một trong số doanh nghiệp nhận nhiều giải thưởng cho các sản phẩm số.

Trong lĩnh vực quản lý, điều hành tổ chức và doanh nghiệp, vượt qua 182 đề cử, giải pháp VNPT iOffice của VNPT được vinh danh trong Top 10 Sao Khuê 2021. Sản phẩm thuyết phục hội đồng bằng các tính năng nổi bật trong quản lý văn bản, hồ sơ lưu trữ, công việc, thông tin điều hành cùng các chức năng; lịch làm việc, lịch họp, quản lý thông báo, tin tức... giúp tổ chức và doanh nghiệp xử lý nhanh chóng, minh bạch các vấn đề trong điều hành quản lý theo xu hướng chuyển đổi số. Bên cạnh đó, VNPT iOffice có khả năng truy cập và hiển thị tốt trên mọi thiết bị với các kích thước màn hình khác nhau; có khả năng tìm kiếm nội dung văn bản nhanh và thông minh (Fulltext search)... cùng nhiều tính năng mới.

Đại diện VNPT iOffice (giữa) nhận giải thưởng Top 10 Sao Khuê.

Nhờ áp dụng nền tảng công nghệ tiên tiến thế giới và thông qua nhiều lớp bảo mật, VNPT iOffice được triển khai tại trên 63 tỉnh, thành phố với 24 tỉnh thành triển khai toàn diện. Các Bộ, ngành như Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng sử dụng VNPT iOffice... Hệ thống đang dần chinh phục thị trường nước ngoài như Văn phòng chính phủ Lào, Bộ Bưu chính Viễn thông Lào cũng như thị trường Campuchia, Myanmar...

"Với hơn 100 tỷ doanh thu trong năm 2019 và 2020 cùng hơn 100 doanh nghiệp và tổ chức lựa chọn, VNPT iOffice trở thành hệ thống quản lý văn bản và điều hành doanh nghiệp hiệu quả, đóng góp vào hành trình chuyển đổi số của từng tỉnh, thành phố, doanh nghiệp và tổ chức trên khắp thế giới", đại diện doanh nghiệp nói.

Trong lĩnh vực Chính phủ số, VNPT có 5 giải thưởng với các sản phẩm và giải pháp gồm: Trung tâm điều hành thông minh (VNPT IOC); Hệ thống báo cáo thông minh VNPT-VSR; Cổng Dịch vụ dịch vụ công và Phần mềm hệ thống một cửa điện tử VNPT iGate trên nền tảng VNPT eGov 2.0; Hệ thống Quản lý Cán bộ Công chức Viên chức (VNPT-CCVC); Payment Flatform.

Đại diện Trung tâm điều hành thông minh - VNPT IOC (giữa) nhận giải thưởng trong lĩnh vực Chính phủ số.

Tại hạng mục các nền tảng chuyển đổi số, hai nền tảng của VNPT đã được trao giải gồm: nền tảng quản lý định danh và xác thực sinh trắc học (VNPT BioID); nền tảng chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ONE DX.

Ngoài ra, các giải pháp nhận giải khác như: dịch vụ đánh giá an toàn thông tin; dịch vụ giám sát an toàn thông tin (lĩnh vực an toàn thông tin); phần mềm hệ thống thông tin chẩn đoán hình ảnh y khoa VNPT-RIS/PACS (mảng y tế, chăm sóc sức khỏe);VNPT SmartVision (hạng mục giải pháp công nghệ mới); giải pháp phát hiện và ứng cứu sự cố điểm cuối VNPT Smart IR.

Nhận diện khách hàng thông minh cho ngân hàng, doanh nghiệp -VNPT SEB và ứng dụng MyTV (OTT) đạt giải thuộc hạng mục các sản phẩm, giải pháp phần mềm mới. Ở lĩnh vực nội dung số, giải pháp "dữ liệu mở và cơ sở dữ liệu dùng chung" của VNPT cũng nhận vinh danh.

Giải thưởng Sao Khuê 2021 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức, là giải thưởng lâu đời và uy tín của ngành công nghệ thông tin Việt Nam. Năm nay, giải thưởng lập "kỷ lục" với gần 300 đề cử từ 161 doanh nghiệp, tăng đến 57,8% so với năm 2020.

Hoài Phong