VNPT chia sẻ chiến lược làm chủ trí tuệ nhân tạo tại Bulgaria

VNPT giới thiệu các nghiên cứu AI tiêu biểu, từ chẩn đoán y tế đến trợ lý ảo và AI Agent trong tài chính, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ của Việt Nam.

Đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa góp mặt trong chương trình làm việc của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Cộng hòa Bulgaria, vào ngày 23/10.

Tại sự kiện, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT, chia sẻ về chiến lược làm chủ các công nghệ lõi. Cụ thể, tập đoàn đang chuyển đổi từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang doanh nghiệp công nghệ số. Trong đó, AI "Make in Vietnam" trên nền dữ liệu Việt được xem là trọng tâm đầu tư để khẳng định năng lực tự chủ và chủ quyền AI của Việt Nam.

Đồng thời, ông cũng dẫn chứng về những cột mốc phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực AI của VNPT. Điển hình là các dự án nghiên cứu được công bố tại những hội nghị hàng đầu thế giới về AI như: MICCAI, EMNLP và ICASSP. Đây là một trong những nền tảng để VNPT phát triển hệ sinh thái "Make in Vietnam" phục vụ hàng chục triệu người Việt, với quy mô xử lý hàng tỷ lượt yêu cầu.

Ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT, chia sẻ chiến lược làm chủ công nghệ lõi của VNPT. Ảnh: VNPT

Ứng dụng AI trong y tế

Trong y tế, chẩn đoán sai hoặc chậm có thể ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị và tâm lý người bệnh. Các bệnh như ung thư tuyến giáp thường tiến triển âm thầm, trong khi nguồn lực bác sĩ và thiết bị chẩn đoán ở Việt Nam, nhất là tại tuyến cơ sở, còn hạn chế. Từ thực tế đó, nhóm kỹ sư VNPT phối hợp Bệnh viện Nội tiết Trung ương phát triển AI hỗ trợ chẩn đoán ung thư tuyến giáp từ hình ảnh siêu âm, được thiết kế chuyên biệt cho Việt Nam.

Dự án sử dụng dữ liệu gần 10.000 bệnh nhân trên cả nước trong suốt 4 năm, được gắn nhãn và xác thực bởi các chuyên gia đầu ngành, bảo đảm độ tin cậy lâm sàng. Công trình này tạo nền tảng cho hệ thống chẩn đoán tự động phù hợp với đặc thù người Việt, giúp nâng cao độ chính xác, rút ngắn thời gian chẩn đoán, giảm tải cho bác sĩ và mở rộng tiếp cận y tế chất lượng cao đến các tuyến cơ sở.

Kết quả nghiên cứu vừa được công bố tại hội nghị quốc tế MICCAI 2025 (23 - 27/9, tại Hàn Quốc) - sự kiện hàng đầu thế giới về AI và thị giác máy tính trong y học.

Phát triển AI sử dụng tiếng Việt tự nhiên hơn

Trong khi các ngôn ngữ phổ biến như tiếng Anh hay tiếng Trung có nguồn dữ liệu dồi dào, tiếng Việt vẫn thuộc nhóm ngôn ngữ có tài nguyên hạn chế, khiến việc phát triển AI ngôn ngữ gặp nhiều khó khăn. Thiếu dữ liệu chuẩn hoá khiến nhiều chatbot, trợ lý ảo vẫn hiểu sai ngữ cảnh, diễn đạt gượng gạo và thiếu tự nhiên.

Trước thực tế đó, các kỹ sư AI của VNPT đã nghiên cứu và phát triển các mô hình ngôn ngữ và cảm xúc tiếng Việt, áp dụng kỹ thuật học máy tiên tiến trong AI tạo sinh (Generative AI) và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Những kết quả này sẽ được công bố tại hội nghị quốc tế EMNLP 2025 (4 - 9/11, tại Trung Quốc) - một trong những sự kiện hàng đầu thế giới về xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).

Trước đó, tại ICASSP 2025 (6 - 11/4, tại Ấn Độ) - hội nghị AI hạng A1 về xử lý giọng nói, nhóm VNPT đã giới thiệu công nghệ chuyển đổi giọng nói (voice conversion) kết hợp học đối kháng miền (domain adversarial training). Nhờ đó, hệ thống giữ ổn định đặc trưng giọng nói tiếng Việt, tạo ra âm thanh tự nhiên, giàu cảm xúc và mang tính cá nhân hoá hơn.

Các nghiên cứu này giúp AI hiểu và nói tiếng Việt tự nhiên hơn, đồng thời nâng vị thế của tiếng Việt trong cộng đồng nghiên cứu AI toàn cầu.

Nhóm kỹ sư VNPT giải bài toán phát hiện vật thể từ camera mắt cá giành giải thưởng tại cuộc thi Ai City Challenge 2024. Ảnh: VNPT

Theo đại diện VNPT, các nghiên cứu được công bố quốc tế là bước trung gian quan trọng trong chuỗi giá trị AI của VNPT, nơi tri thức khoa học được chuyển hóa thành sản phẩm ứng dụng thực tế. Những mô hình và bộ dữ liệu này đã được ứng dụng vào nhận dạng tiếng nói, thị giác máy tính, y tế, giao thông, trợ lý ảo hành chính công và AI Agent trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Bên cạnh đó, các AI Agent của VNPT được phát triển từ mô hình ngôn ngữ tiếng Việt và công nghệ hiểu ngữ cảnh, giúp tự động hóa hỗ trợ khách hàng, tư vấn sản phẩm, xác thực giao dịch và đảm bảo an toàn dữ liệu.

"Những công bố quốc tế này cho thấy năng lực nghiên cứu AI của Việt Nam đang tiệm cận chuẩn toàn cầu, đồng thời đặt nền móng cho mục tiêu làm chủ công nghệ AI có chủ quyền, dựa trên ngôn ngữ và dữ liệu Việt", vị đại diện chia sẻ.

