VNPAY và Napas tăng cường hợp tác thúc đẩy thanh toán số

VNPAY và Napas ký thỏa thuận hợp tác toàn diện, tập trung phát triển công nghệ thanh toán mới, chia sẻ chuyên môn và triển khai các giải pháp phù hợp xu hướng số hóa của thị trường.

Theo nội dung ký kết, VNPAY và Napas sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh toán điện tử, đồng thời phối hợp nghiên cứu, phát triển công nghệ mới. Đây được xác định là hai nhiệm vụ trụ cột xuyên suốt, nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong tiến trình chuyển đổi số.

Đại diện VNPAY và Napas ký kết hợp tác toàn diện. Ảnh: VNPAY

Song song đó, hai đơn vị tập trung đào tạo nguồn nhân lực liên quan đến công nghệ và nghiệp vụ thanh toán. Việc chuẩn hóa năng lực vận hành và nâng cao chất lượng đội ngũ được xem là yếu tố quan trọng để dịch vụ thanh toán vận hành ổn định, thích ứng với tốc độ thay đổi nhanh của công nghệ và hướng tới phát triển bền vững trong dài hạn.

Trong khuôn khổ hợp tác, VNPAY và Napas cũng thống nhất triển khai thanh toán QR xuyên biên giới, nhằm tạo thêm lựa chọn thanh toán thuận tiện cho khách quốc tế đến Việt Nam cũng như người Việt Nam khi ra nước ngoài.

Theo đó, du khách từ một số quốc gia như Thái Lan, Lào, Campuchia và dự kiến mở rộng sang các thị trường khác có thể sử dụng ứng dụng thanh toán quen thuộc tại nước mình để giao dịch tại các điểm chấp nhận của VNPAY tại Việt Nam. Ở chiều ngược lại, người Việt Nam khi đi du lịch hoặc công tác nước ngoài có thể sử dụng ứng dụng VNPAY để thanh toán tại các điểm chấp nhận thuộc phạm vi hợp tác.

Khách hàng thanh toán qua mã VNPAY-QR an toàn và tiện lợi. Ảnh: VNPAY

Đại diện hai đơn vị cho biết, hợp tác được triển khai trên nền tảng khai thác thế mạnh công nghệ và mạng lưới chấp nhận thanh toán của mỗi bên, đảm bảo tính đồng bộ, an toàn và phù hợp với định hướng phát triển của thị trường. Trên cơ sở đó, hai bên hướng tới xây dựng các giải pháp thanh toán hiện đại, linh hoạt hơn, góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch và kết nối tài chính trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

VNPAY hiện tập trung phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, từ thanh toán số, hóa đơn điện tử, chữ ký số đến các công cụ hỗ trợ quản lý bán hàng, vận hành và kê khai thuế. Các giải pháp của doanh nghiệp đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như thương mại - bán lẻ, nhà hàng - khách sạn, vận tải, bán vé, thương mại điện tử và dịch vụ công, với gần 300.000 doanh nghiệp trên toàn quốc sử dụng. Trong khi đó, Napas là đơn vị kết nối và vận hành hệ thống thanh toán tại Việt Nam, có kinh nghiệm trong xây dựng, quản lý và phát triển các dịch vụ thanh toán.

Minh Ngọc