VNPAY tìm ra chủ nhân trúng căn hộ cao cấp

Một sinh viên ngoại ngữ may mắn trúng giải đặc biệt là căn hộ cao cấp trong chương trình "Quét VNPAY-QR - Trúng xe, trúng nhà".

VNPAY vừa phối hợp với Trung tâm tin tức VTV24 tổ chức lễ trao giải cho khách hàng trúng giải đặc biệt căn hộ cao cấp Vinhomes Ocean Park trong chương trình "Giờ vàng 24". Chủ nhân căn hộ là bạn Phạm Thị Kim Ánh (22 tuổi, Vinh, Nghệ An), hiện là sinh viên ngoại ngữ của một trường đại học tại Hà Nội.

Chia sẻ tại lễ nhận giải, Kim Ánh cho biết trong một lần đi ăn cùng nhóm bạn, cô thanh toán bằng VNPAY-QR và lần quét mã đó đã đem lại may mắn. "Quét mã VNPAY-QR từ lâu đã trở thành thói quen giúp mình thanh toán các hóa đơn ăn uống, mua sắm hay đi taxi... tiện lợi và an toàn. Hy vọng thời gian tới VNPAY sẽ có nhiều chương trình ý nghĩa để lan tỏa hình thức thanh toán hiện đại này và mang lại may mắn cho nhiều khách hàng", Kim Ánh cho biết.

Trước đó, chương trình cũng trao hàng trăm giải thưởng là xe máy, điện thoại, laptop và hàng nghìn mã giảm giá VNPAY-QR cho các khách hàng may mắn.

Đại diện VNPAY trao thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt Phạm Thị Kim Ánh trong chương trình khuyến mại "Quét VNPAY-QR, Trúng xe, trúng nhà". Ảnh: VNPAY

Sau 3 quý tổ chức chương trình khuyến mại từ 1/10/2020 đến 30/6/2021, chiến dịch của VNPAY góp phần tạo ra thói quen thanh toán hiện đại, an toàn cho người dùng. Bên cạnh đó, các giải thưởng cũng là món quà tinh thần khích lệ khách hàng, nhất là trong thời điểm dịch bệnh phức tạp.

"Với những ưu thế về dịch vụ, VNPAY-QR mang tới nhiều trải nghiệm khác biệt trong thanh toán như tối ưu, tiện lợi, an toàn với mọi người dùng. Giải pháp thanh toán này giúp bảo vệ cho người mua và bán hàng, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Covid-19, cùng cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam", đại diện VNPAY chia sẻ.

VNPAY-QR được tích hợp trên hơn 30 ứng dụng ngân hàng tiện lợi cho khách hàng thanh toán. Ảnh: VNPAY

Với nhiều ưu điểm như thanh toán nhanh gọn, tiện lợi, an toàn, không tiếp xúc và nhiều ưu đãi, tiện ích QR Pay tích hợp trên hơn 30 ứng dụng ngân hàng (Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, NCB, VietABank...) và 8 ví điện tử (ví VNPAY...).

Hiện, mạng lưới VNPAY-QR phát triển rộng khắp tại 63 tỉnh thành với hơn 120.000 điểm chấp nhận thanh toán trên toàn quốc. Phương thức thanh toán hiện đại này có mặt trong nhiều ngành nghề lĩnh vực từ siêu thị, vận tải, viễn thông, y tế, giáo dục, dịch vụ ăn uống, rạp chiếu phim... mang tới những trải nghiệm mua sắm tiện lợi cho khách hàng.

Phúc An