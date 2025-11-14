VNPAY phối hợp Đà Nẵng hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi cách nộp thuế

VNPAY và Cục Thuế TP Đà Nẵng hợp tác khởi động "Chiến dịch 60 ngày" hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ nộp thuế khoán sang kê khai, đồng thời ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số trong quản lý thuế.

Theo thỏa thuận, việc hợp tác nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh làm quen và chuyển đổi sang cơ chế tự khai, tự nộp thuế, chuẩn bị cho mốc áp dụng từ ngày 1/1/2026. Việc chuyển đổi này hướng tới đáp ứng các chuẩn mực mới về hóa đơn, chứng từ điện tử và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính

Đại diện VNPAY và Cục Thuế Đà Nẵng ký hợp tác. Ảnh: VNPAY

Để hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số, VNPAY cung cấp bộ đôi giải pháp VNPAY-INVOICE (Hóa đơn điện tử) và VNPAY-CA (Chữ ký số). Hai giải pháp này giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh tự động hóa quy trình xuất hóa đơn theo Nghị định 70, giảm thao tác thủ công và chi phí lưu trữ, đồng thời chuẩn hóa công tác kế toán theo quy định mới.

Song song với đó, các giải pháp thanh toán số như cổng thanh toán, VNPAY-QR, VNPAY SmartPOS và PhonePOS hỗ trợ hộ kinh doanh xử lý giao dịch nhanh hơn, an toàn hơn. Đặc biệt, VNPAY-QR cho phép người mua thanh toán bằng nhiều nguồn như tài khoản ngân hàng, thẻ quốc tế hay ví điện tử, mang lại sự linh hoạt cho khách hàng và giúp doanh nghiệp tiếp cận rộng hơn nhóm khách nội địa lẫn khách du lịch quốc tế.

Hiện VNPAY đang triển khai gói ưu đãi dành riêng cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh tại Đà Nẵng, gồm miễn phí 30.000 hóa đơn điện tử và ba năm sử dụng chữ ký số HSM. Nhờ đó, đơn vị kinh doanh có thể triển khai liền mạch quy trình thanh toán, xuất hóa đơn, lưu trữ chứng từ, đồng thời đáp ứng nhanh các tiêu chuẩn nghiệp vụ mới.

Sản phẩm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển dổi số của VNPAY. Ảnh: VNPAY

"Chuyển đổi từ hộ khoán sang kê khai là bước thay đổi lớn, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp công nghệ. Với các giải pháp hóa đơn điện tử, chữ ký số và thanh toán số, chúng tôi mong muốn giúp hộ kinh doanh tại Đà Nẵng thích ứng dễ dàng hơn, giảm chi phí và minh bạch hơn trong quá trình kê khai thuế", đại diện VNPAY chia sẻ.

Sự hợp tác giữa VNPAY và Cục Thuế TP Đà Nẵng được kỳ vọng tạo cú hích cho quá trình chuyển đổi từ hộ khoán sang kê khai, đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt và số hóa quy trình thuế. Qua đó, người nộp thuế có thể tiếp cận quy trình minh bạch, thuận tiện hơn, giảm bớt thủ tục thủ công và tiết kiệm thời gian vận hành.

Trong thời gian tới, VNPAY sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp thanh toán và dịch vụ số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại Đà Nẵng, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số trên phạm vi toàn quốc.

Minh Ngọc