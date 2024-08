VNPAY phát triển kênh mua sắm trực tuyến VnShop

Người dùng có thể thực hiện toàn bộ quy trình mua sắm và thanh toán trên VnShop do tính năng này tích hợp trực tiếp trên 22 ứng dụng ngân hàng và ví VNPAY.

VnShop như một kênh thương mại điện tử do VNPAY phát triển. Theo đó, VnShop hiện hợp tác với hơn 2.000 thương hiệu gồm đa dạng ngành hàng từ sức khỏe - làm đẹp, công nghệ, điện gia dụng, nhà cửa đời sống, mẹ và bé, tiêu dùng nhanh... Nền tảng cam kết 100% sản phẩm đều là hàng chính hãng, được kiểm định nghiêm ngặt theo quy trình chặt chẽ, mỗi sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng.

Điểm khác biệt nổi bật của VnShop nằm ở tính năng "all in one" - tích hợp trực tiếp trên 22 ứng dụng ngân hàng và ví VNPAY. Điều này đồng nghĩa người dùng có thể thực hiện toàn bộ quy trình mua sắm, từ lựa chọn sản phẩm, thanh toán đến theo dõi đơn hàng ngay trên ứng dụng ngân hàng họ đang sử dụng mà không cần phải chuyển đổi qua lại giữa nhiều ứng dụng, lặp lại quá trình nhập thông tin giao hàng. Mọi thao tác đều được thực hiện nhanh chóng, tiện lợi và an toàn.

Ngoài ra, VnShop cung cấp nhiều dòng sản phẩm khác nhau để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và khắt khe của người tiêu dùng. Điển hình như các sản phẩm làm đẹp từ những thương hiệu danh tiếng trên thế giới, được nhập khẩu chính ngạch với đầy đủ giấy tờ chứng nhận. Hay các sản phẩm công nghệ như điện thoại, máy tính bảng, linh kiện máy tính, thiết bị số cũng đều được nhập 100% từ các nhãn hàng hàng đầu thế giới. Các sản phẩm đều được kiểm định chặt chẽ, có đầy đủ thông tin về nguồn gốc, mã số kiểm định chống làm giả giúp người tiêu dùng lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

VnShop còn mang đến cho người tiêu dùng những ưu đãi hấp dẫn. Trong đó, có chính sách giảm giá lên đến 50%, hỗ trợ miễn phí vận chuyển lên đến 35.000 đồng cho mọi đơn hàng, cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, chuyên nghiệp 24/7. Chính sách đổi trả hàng VnShop linh hoạt, hỗ trợ bảo hành và triển khai các chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng thân thiết. Theo đó, khách hàng có thể tích điểm để đổi lấy quà tặng hoặc voucher giảm giá, tham gia các chương trình quay số trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị.

Đại diện doanh nghiệp cho biết VnShop được kỳ vọng sẽ trở thành "kỳ lân" mới trong lĩnh vực thương mại điện tử Việt Nam. "VnShop mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng và tạo ra một nền tảng thương mại điện tử thuần Việt, có thể cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn nước ngoài, thậm chí còn có thể vượt trội hơn về sự thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Việt", vị đại diện chia sẻ.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, chỉ trong quý I/2024, có 766,7 triệu đơn hàng được giao thành công, tăng trưởng 83,21% so với cùng kỳ năm trước. Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng ưa chuộng hình thức mua sắm trực tuyến và thị trường thương mại điện tử của Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Tuy nhiên, phát triển nhanh chóng này cũng đi kèm với những nguy cơ hàng giả, hàng nhái, đánh giá sản phẩm thiếu trung thực gây ảnh hưởng đến niềm tin và trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng.

Chị Quỳnh Anh (28 tuổi, TP HCM) cho hay, khi mua sắm trực tuyến dù thường xuyên "săn sale" trên các sàn thương mại điện tử nhưng nhiều khi chị cũng không phân biệt được hàng nhái và hàng chính hãng. Ngoài ra, người dùng thường phải cài đặt thêm các ứng dụng thanh toán khác để sử dụng song song với ứng dụng của sàn thương mại điện tử, dẫn đến việc tốn dung lượng điện thoại và khó khăn trong việc quản lý chi tiêu khi tiền bị phân tán qua nhiều nền tảng khác nhau.

Theo chị, khi người dùng gặp phải quá nhiều rào cản trong quá trình thanh toán, họ có thể dễ dàng từ bỏ giỏ hàng và tìm kiếm các lựa chọn mua sắm khác thuận tiện hơn. Vì vậy, việc tối ưu hóa quy trình thanh toán và tích hợp các giải pháp thanh toán liền mạch là điều cần thiết để nâng cao trải nghiệm người dùng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của các thương hiệu chính hãng Việt.

