VNPAY đồng hành cùng hộ kinh doanh tiếp cận nộp thuế số

VNPAY cung cấp bộ giải pháp nộp thuế số trên điện thoại di động, giúp hộ kinh doanh cắt giảm giấy tờ phức tạp, tiết kiệm chi phí phần mềm, an tâm chuyển từ thuế khoán sang thuế kê khai.

Việt Nam hiện có khoảng 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, là lực lượng quan trọng đóng góp đáng kể vào GDP chung của cả nước. Song, phần lớn hộ kinh doanh gặp khó khăn khi chuyển sang kê khai thuế do đã quen quản lý sổ sách thủ công, trong khi quy định mới yêu cầu lưu trữ hóa đơn, tổng hợp doanh thu và đối soát chi phí theo chuẩn thống nhất.

Trước bối cảnh đó, VNPAY phát triển bộ giải pháp nộp thuế số đồng bộ với mục tiêu đơn giản hóa toàn bộ quy trình kê khai và nộp thuế, đảm bảo theo đúng quy định, với các giải pháp linh hoạt phù hợp cho nhiều mô hình hoạt động khác nhau.

Bộ giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh nộp thuế số của VNPAY. Ảnh: VNPAY

Bộ giải pháp gồm phần mềm quản lý bán hàng và kê khai thuế; hóa đơn điện tử VNPAY-Invoice lưu trữ 10 năm trên VNPAY Cloud; truyền dữ liệu hóa đơn tự động lên cơ quan Thuế qua VNPAY-TVAN; chữ ký số VNPAY-CA; nền tảng tạo lập, ký kết hợp đồng điện tử VNeDOC; cùng các giải pháp thanh toán như VNPAY-QR, SmartPOS và PhonePOS giúp ghi nhận doanh thu tức thời.

Các giải pháp được thiết kế theo hướng "all in one", cho phép hộ kinh doanh quản lý bán hàng, xuất hóa đơn, thanh toán, lưu trữ chứng từ và kê khai thuế ngay trên một chiếc điện thoại. Việc đồng bộ dữ liệu giúp toàn bộ quy trình bán hàng - hóa đơn - kê khai xuyên suốt, hỗ trợ hộ kinh doanh vận hành minh bạch và phù hợp quy định thuế hiện hành.

Các giải pháp nộp thuế số của VNPAY có giao diện hiện đại, dễ sử dụng. Ảnh: VNPAY

Để giảm chi phí cho hộ kinh doanh trong quá trình chuẩn hóa, VNPAY triển khai gói hỗ trợ nộp thuế số không giới hạn, đến hết năm 2028. Cụ thể, hộ kinh doanh được tặng phần mềm hóa đơn điện tử VNPAY-Invoice, chữ ký số VNPAY-CA, dịch vụ truyền nhận dữ liệu thuế VNPAY-TVAN và giải pháp lưu trữ hóa đơn trên VNPAY Cloud, đáp ứng các yêu cầu về an toàn và quản lý dữ liệu.

Đơn vị cũng hỗ trợ phần mềm quản lý bán hàng và kê khai thuế, miễn phí cài đặt không giới hạn thiết bị, cùng công cụ tạo hợp đồng điện tử VNeDOC giúp hộ kinh doanh phát hành hợp đồng nhanh chóng, thuận tiện.

Tại nhiều chợ và cửa hàng nhỏ lẻ, việc kê khai lần đầu thường gây lúng túng. Hộ kinh doanh cho biết sau khi áp dụng giải pháp của VNPAY, các bước xuất hóa đơn, tổng hợp doanh thu và truyền dữ liệu được rút ngắn rõ rệt.

Giải pháp thanh toán của VNPAY tại một cửa hàng tạp hóa. Ảnh: VNPAY

Chị Hạnh Nhi, chủ cửa hàng trái cây tại một chợ đầu mối TP HCM, cho biết trước đây điều khiến chị lo lắng nhất là khâu tổng hợp và đối chiếu doanh thu vì mỗi ngày có quá nhiều giao dịch tiền mặt và chuyển khoản.

"Trước đây tôi phải cộng lại từng khoản, rất dễ sai. Từ khi sử dụng VNPAY-QR và hóa đơn điện tử, doanh số cập nhật theo ngày, giúp tôi theo dõi được ngay tình hình bán hàng và giao dịch của khách", chị Hạnh Nhi chia sẻ.

Trong bối cảnh chuẩn quản lý thuế mới yêu cầu dữ liệu minh bạch và luồng thông tin liền mạch, nền tảng nộp thuế số của VNPAY được kỳ vọng sẽ trở thành trợ thủ đắc lực, giúp hộ kinh doanh chủ động hơn trong vận hành, hạn chế rủi ro sai lệch và sẵn sàng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tuân thủ của cơ quan quản lý.

Minh Ngọc