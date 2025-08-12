VNPAY bổ sung quét mã QR với nguồn tiền thẻ tín dụng

VNPAY triển khai tính năng quét VNPAY-QR bằng nguồn tiền thẻ tín dụng trên app ngân hàng, tận dụng ưu đãi thẻ và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt.

Tính năng mới được VNPAY bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu người dùng và thói quen thanh toán thẻ tín dụng đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Theo đó, VNPAY-QR cho phép người dùng chọn nguồn tiền thẻ tín dụng để quét mã thanh toán, không cần mang theo thẻ vật lý.

Tính năng VNPAY-QR trên ứng dụng. Ảnh: VNPAY

Giải pháp mới được VNPAY kỳ vọng sẽ nhanh chóng "phủ sóng" thanh toán tín dụng, từ trung tâm thương mại, siêu thị, quán ăn vỉa hè... nhằm mang lại trải nghiệm chi tiêu tiện lợi hơn, không bị phụ thuộc vào thiết bị chấp nhận thẻ. Đây cũng là cách người dùng có thể tận dụng các tiện ích từ hình thức chi tiêu tín dụng, như: chi trước trả sau, hưởng lợi kép từ chương trình ưu đãi ngân hàng dành cho chủ thẻ, các khuyến mại từ VNPAY...

Ngoài ra, việc thanh toán không cần mang theo thẻ vật lý cũng hạn chế rủi ro mất thẻ, giao dịch được bảo mật hơn khi người dùng thanh toán không tiền mặt. Ông Trần Mạnh Nam - đại diện VNPAY-QR cho biết, việc mở rộng tính năng thanh toán QR bằng nguồn tiền thẻ tín dụng là bước nâng cấp quan trọng trong hệ sinh thái thanh toán số VNPAY đang xây dựng.

"Điều này giúp người dùng tận dụng triệt để lợi ích từ thẻ tín dụng, hỗ trợ các hộ kinh doanh tiếp cận thêm tệp khách hàng lớn với nhu cầu chi tiêu rõ ràng, từ đó giúp các đối tác chấp nhận thanh toán VNPAY tăng doanh thu hiệu quả", ông Nam nói.

Người dùng sử dụng tính năng VNPAY-QR. Ảnh: VNPAY

Trong bối cảnh thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến, việc tích hợp thẻ tín dụng vào thanh toán VNPAY-QR là bước tiến chiến lược trong hành trình phát triển hệ sinh thái tài chính số tại Việt Nam. Giải pháp này của VNPAY hứa hẹn thúc đẩy lối sống hiện đại, phù hợp với nhịp sống số cho người Việt.

Tuấn Vũ