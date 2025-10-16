VNNIC tặng 36.000 tên miền để đưa sinh viên, hộ kinh doanh lên môi trường số

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tặng 36.000 tên miền .vn cho người dùng tại Techfest Đồng Nai 2025, nhằm thúc đẩy sự hiện diện của sinh viên, hộ kinh doanh trên môi trường số.

Trong thông báo ngày 16/10, Trung tâm cho biết đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai thực hiện việc trao tặng tên miền. Đây cũng là một trong các hoạt động bên lề Techfest Đồng Nai 2025 - sự kiện khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quy mô lớn của vùng Đông Nam Bộ.

Trong các ngày đầu tháng 10, chương trình được tổ chức đồng loạt tại nhiều đơn vị giáo dục và tổ chức xã hội, như Tỉnh Đoàn Đồng Nai, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Trường Đại học Đồng Nai, Lạc Hồng, Phân Hiệu Trường Đại Học Lâm Nghiệp, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai, Trường Cao đẳng Miền Đông.

"Hơn 36.000 tên miền id.vn và biz.vn cùng dịch vụ số đi kèm đã được trao tặng, mở ra cơ hội hiện diện trực tuyến cho hàng chục nghìn sinh viên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp trẻ", đại diện VNNIC cho biết.

Quang cảnh trao tặng tên miền id.vn, biz.vn và dịch vụ số tại Đồng Nai. Ảnh: VNNIC

Theo VNNIC, hoạt động này nhằm phổ cập tên miền quốc gia .vn và nâng cao nhận thức về chủ quyền số và danh tính số Việt Nam, đồng thời đưa tài nguyên Internet quốc gia đến gần hơn với cộng đồng. Người dân, học sinh, sinh viên, hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới khởi nghiệp trong vòng một năm được đánh giá là lực lượng cần được hỗ trợ về công nghệ, kỹ năng số. Việc hỗ trợ này giúp họ nâng cao nhận thức, kỹ năng, phát triển nhanh, bền vững, tự tin hơn trong bối cảnh chuyển đổi số ở mọi lĩnh vực.

Ngoài ra, hoạt động cũng thúc đẩy doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhỏ và sinh viên tiếp cận công cụ chuyển đổi số từ những bước khởi đầu, từ đó hình thành lực lượng công dân số tự tin hội nhập.

Tại lễ trao tặng, đại diện VNNIC chia sẻ về chủ đề hiện diện số với tên miền .vn. Theo đó, mô hình hướng tới là liên kết bốn nhà gồm Trung ương, Chính quyền địa phương, Doanh nghiệp, Cộng đồng trong hoạt động triển khai.

Trong đó, Trung ương với nòng cốt là Bộ Khoa học và Công nghệ có vai trò kiến tạo, lãnh đạo, điều phối chương trình. Chính quyền địa phương với UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, UBND cấp xã, Tổ công nghệ số cộng đồng, Đoàn thanh niên sẽ triển khai chương trình tại địa bàn. Doanh nghiệp gồm bảy nhà đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam đồng hành triển khai gồm PAVN, Mắt Bão, iNET, Nhân Hòa, Tino, Bạch Kim, Long Vân. Họ có trách nhiệm cung cấp nền tảng miễn phí đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.

"Chương trình không chỉ mang giá trị kỹ thuật, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược về chủ quyền số quốc gia, khi mỗi người dân Việt Nam đều sở hữu một địa chỉ số .vn, tạo 'ngôi nhà số' bền vững, an toàn và bản sắc Việt Nam", ông Đỗ Quang Trung, Trưởng Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại TP HCM, đánh giá.

Lưu Quý