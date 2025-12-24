VNGGames vinh danh nhà sáng tạo game Play Together

VNGGames lần đầu tổ chức sự kiện Play Together Creator Awards 2025, nhằm vinh danh các nhà sáng tạo game, hôm 7/12.

Cộng đồng các nhà sáng tạo của game Play Together lần đầu được VNGGames vinh danh trong một sự kiện, đánh dấu hành trình đồng hành từ những UGC tự phát (User Generated Content) đến các tác phẩm PGC chuyên nghiệp (Professionally Generated Content).

Sự kiện Creator Awards 2025 cũng đánh dấu cột mốc đầu tiên của cộng đồng nhà sáng tạo game Play Together tại Việt Nam, những nhân vật từ ngày đầu quay video bằng điện thoại, những buổi livestream chia sẻ về trải nghiệm game... Họ đi lên từ các UGC nghiệp dư trở thành những PGC chuyên nghiệp, liên tục mang đến nội dung có chất lượng cao hơn.

Các nhà sáng tạo nội dung tại sự kiện Creator Awards 2025 do VNG tổ chức. Ảnh: VNGGames

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động, các tiết mục giải trí, điểm nhấn là phần công bố và trao giải cho từng hạng mục. Ban tổ chức đã vinh danh 16 nhà sáng tạo nội dung trong 6 hạng mục, ghi nhận những đóng góp nổi bật của họ cho cộng đồng Play Together tại Việt Nam.

Cụ thể, hạng mục "Nhà sáng tạo của năm" được trao cho Angel Play, ghi nhận cá nhân có dấu ấn nổi bật về chất lượng nội dung và sức ảnh hưởng trong cộng đồng. Hạng mục "Nhà sáng tạo được yêu thích nhất" thuộc về Thùy Mỵ, Duna Play và Đạt So Kiu - những gương mặt sở hữu lượng người theo dõi lớn, nội dung gần gũi và tương tác tích cực với người xem.

Hạng mục "Nhà sáng tạo giải trí" vinh danh Em Pé Tiên, Anh Da Xanh và Nu Xinh Đẹp với các nội dung mang tính giải trí cao, góp phần lan tỏa tinh thần vui vẻ, sáng tạo của thế giới Play Together. Trong khi đó, Doloveu, Pkix Gaming và MinQwa được xướng tên tại hạng mục "Nhà sáng tạo tân binh nổi bật", đại diện cho lớp creator mới nhưng nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng.

Sự kiện thu hút các nhà sáng tạo nội dung của game Play Together. Ảnh: VNGGames

Hạng mục "Nhà sáng tạo truyền cảm hứng" thuộc về Dedi Nè, Duy Shun và Rẽ Trái, ghi nhận những nội dung mang thông điệp tích cực, truyền động lực và gắn kết cộng đồng người chơi. Cuối cùng, Akai, Otter Play và Bốp Pì được trao hạng mục "Nhà sáng tạo bứt phá", dành cho các cá nhân có sự tăng trưởng nổi bật về nội dung và mức độ ảnh hưởng trong thời gian ngắn.

Đại diện VNGGames cho biết, phía sau mỗi video, mỗi buổi livestream là câu chuyện về sự kiên trì, niềm đam mê và nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhà sáng tạo. "Mọi nỗ lực bền bỉ đó đều có giá trị, góp phần làm phong phú thế giới Play Together, truyền cảm hứng và khuyến khích cộng đồng lan tỏa những điều tích cực", đại diện doanh nghiệp nói, đồng thời khẳng định VNGGames sẽ tiếp tục đồng hành cùng các creator để phát triển cộng đồng theo hướng bền vững.

Sân khấu tại sự kiện vinh danh các nhà sáng tạo nội dung tích cực, đóng góp cho sự phát triển cộng đồng Play Together. Ảnh: VNGGames

Bên cạnh hoạt động vinh danh, ban tổ chức cũng công bố toàn bộ doanh thu bán vé của sự kiện được dùng để ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt trên cả nước. Đây được xem là điểm nhấn mang tính cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội gắn với các hoạt động dành cho người chơi và nhà sáng tạo nội dung.

Play Together là một trong những tựa game có cộng đồng người chơi và sáng tạo nội dung sôi động tại Việt Nam. Theo VNGGames, việc đầu tư phát triển hệ sinh thái creator không chỉ góp phần gia tăng trải nghiệm cho người chơi, mà còn tạo nền tảng để cộng đồng game phát triển lâu dài, bền vững.

Quang Anh