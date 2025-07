VNGGames phát hành Vong Xuyên Phong Hoa Lục ra thị trường Đông Nam Á

Game nhập vai Vong Xuyên Phong Hoa Lục sẽ ra mắt khu vực cuối tháng 7 với sự kiện kết hợp nghệ thuật - công nghệ do VNGGames và NetEase tổ chức tại Bangkok và TP HCM.

VNGGames và NetEase sẽ tổ chức sự kiện công bố game Vong Xuyên Phong Hoa Lục bằng trải nghiệm đa giác quan mang tên Dream: The Symphony of Lethe Realm, ngày 25/7 tại Bangkok, Thái Lan. Một ngày sau đó, nối tiếp chuỗi hoạt động quảng bá toàn khu vực là buổi trình diễn "Nghệ thuật ánh sáng" tại TP HCM. Chuỗi sự kiện được giới thiệu là màn ra mắt mang tính nghệ thuật và công nghệ, thay cho mô hình công bố sản phẩm truyền thống.

Tại sự kiện Bangkok, người tham dự sẽ trải nghiệm trình diễn ánh sáng kết hợp công nghệ light-mapping và âm thanh sống động, mô phỏng thế giới trong game dưới dạng không gian thực. Tiếp đó, một buổi hòa nhạc do dàn nhạc giao hưởng trình bày các bản nhạc chủ đề (OST) của game, kết hợp trình chiếu MV, CG, cốt truyện trên màn hình lớn.

Tiếp nối tại TP HCM, triển lãm "Nghệ thuật Ánh sáng" ứng dụng projection mapping sẽ tái hiện không gian game một cách chân thực. Hai sự kiện nằm trong chiến dịch ra mắt sản phẩm tại Đông Nam Á, thể hiện định hướng "kể chuyện bằng công nghệ" mà VNGGames và NetEase cùng theo đuổi.

Game thủ trải nghiệm sớm Vong Xuyên Phong Hoa Lục tại Vietnam Gameverse 2025. Ảnh: VNGGames

Theo công bố Vong Xuyên Phong Hoa Lục là game nhập vai giả tưởng pha gacha, xoay quanh các nhân vật lấy cảm hứng từ văn hóa Á Đông và những giấc mộng siêu thực. Người chơi vào vai các Sứ quân (Envoy), vượt qua thử thách, chiến đấu và khám phá thế giới giấc mơ - nơi đan xen ký ức, mỹ học và triết lý.

Đại diện NetEase cho biết muốn kiến tạo một vũ trụ mang tính triết học và nghệ thuật. "VNGGames đóng vai trò phát hành, đồng thời là người kể tiếp câu chuyện này đến cộng đồng Đông Nam Á", vị đại diện nói.

Game có lối chơi nhập vai chiến thuật đánh theo lượt, tích hợp tính năng gacha chia theo nhóm banner, cho phép người chơi sưu tập danh sĩ yêu thích. Một điểm nhấn khác là tính năng Miêu Thôn - nơi người chơi có thể nuôi, tạo diện mạo, chơi đùa, kết duyên và tiến hóa những chú mèo.

Theo đại diện VNGGames, việc ra mắt bằng hình thức triển lãm nghệ thuật – âm nhạc là bước đầu xây dựng cầu nối giữa giá trị văn hóa của sản phẩm và cộng đồng khu vực. "Vai trò của chúng tôi không chỉ là phát hành trò chơi, mà là mang một vũ trụ thấm đẫm nghệ thuật đến gần người chơi", đại diện nhà phát hành nói.

Game Vong Xuyên Phong Hoa Lục mang phong cách cổ trang dành cho thiết bị di động. Ảnh: VNGGames

Sự kiện đánh dấu hợp tác giữa hai doanh nghiệp lớn. NetEase là nhà phát triển game toàn cầu với hơn 20 năm kinh nghiệm trong khi VNGGames cũng có kinh nghiệm phát hành ở nhiều thị trường Đông Nam Á, Mỹ Latinh.

VNGGames, thuộc VNG Corporation, là nhà phát hành game hàng đầu tại Việt Nam, thành lập từ năm 2004. Với 20 năm kinh nghiệm, đơn vị mang đến nhiều trò chơi nổi tiếng như Võ Lâm Truyền Kỳ, PUBG Mobile, Lineage2M, Roblox... Nhà phát hành tập trung vào việc cung cấp trải nghiệm chơi game chất lượng cao, hợp tác với các nhà phát triển toàn cầu như Tencent, NCSOFT, NetEase...

NetEase Games, thuộc NetEase, Inc. là một trong những nhà phát triển và phát hành game hàng đầu thế giới, thành lập vào năm 2001 tại Quảng Châu, Trung Quốc. Đơn vị nổi tiếng với Knives Out, Identity V, Onmyoji và Rules of Survival, thu hút hàng triệu người chơi toàn cầu. Công ty chuyên tạo ra các trò chơi đa nền tảng, từ di động đến PC, với sự tập trung vào đổi mới công nghệ và trải nghiệm người dùng.

Hoài Phương